Ρόδος: «Είναι από καλή οικογένεια αλλά την παρέσυραν», λένε φίλοι της 30χρονης που συνελήφθη με ροζ κοκαΐνη
Ρόδος: «Είναι από καλή οικογένεια αλλά την παρέσυραν», λένε φίλοι της 30χρονης που συνελήφθη με ροζ κοκαΐνη
Η 30χρονη συνελήφθη με 9,27 γραμμάρια κοκαΐνης ενώ στο αυτοκίνητο υπήρχαν τέσσερις ζυγαριές ακριβείας – Πρόσωπα του περιβάλλοντός της λένε ότι είχε πάντα ροπή στην πολυτέλεια
Η 30χρονη instagramer, που συνελήφθη για κατοχή «ροζ κοκαΐνης» στη Ρόδο, προέρχεται σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνωρίζουν από «καλή οικογένεια» του νησιού. Η μητέρα της, σεβαστό πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, έχει χωρίσει εδώ και χρόνια με τον πατέρα της, μεγαλώνοντας την κόρη της με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Όσοι τη γνώρισαν από μικρή θυμούνται ένα κορίτσι με όνειρα, που ήθελε να γίνει ηθοποιός και να διακριθεί στο χώρο της τέχνης.
Μεγαλώνοντας, άφησε στην άκρη τα όνειρα για το θέατρο και την τηλεόραση και στράφηκε στον χώρο της μόδας, λανσάροντας το δικό της brand ρούχων. Παράλληλα, εργάστηκε σε γνωστά στέκια της νυχτερινής Ρόδου, ενώ τακτικά ταξίδευε και στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας δημόσιες σχέσεις σε νυχτερινά μαγαζιά. Εκεί, λένε φίλοι της, ήταν και το πρώτο σημείο καμπής: γνώρισε επιχειρηματίες με αμφιλεγόμενο προφίλ, που άνοιξαν μπροστά της τον δρόμο για μια ζωή γεμάτη φώτα, σαμπάνιες και γρήγορο χρήμα.
Η ίδια, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον της, είχε πάντα μια ροπή στην πολυτέλεια: ταξίδια στη Μύκονο και στη Σαντορίνη με πολυτελή γιοτ, διακοπές στο εξωτερικό, ακριβά ρούχα και βραδινές εξορμήσεις που συχνά αποτύπωνε στο Instagram. Όλα αυτά της χάριζαν λάμψη, αλλά ταυτόχρονα την έφεραν πιο κοντά σε ανθρώπους της αθηναϊκής νύχτας που, όπως επισημαίνουν, έχουν πια απλώσει τα «πλοκάμια» τους και στη Ρόδο.
Κάπου εκεί μπήκαν στη ζωή της και τα ναρκωτικά. Η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή για τον εθιστικό της χαρακτήρα, βρέθηκε στο κέντρο της υπόθεσης. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε απλή χρήστρια ή αν έκανε και διακίνηση. Η ποσότητα που εντοπίστηκε μπορεί να ήταν μικρή – 9,27 γραμμάρια – αλλά το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο υπήρχαν τέσσερις ζυγαριές ακριβείας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί ερωτήματα είναι γιατί η μητέρα της δεν εξόφλησε το ενοίκιο του Peugeot 208 που είχε νοικιάσει στο όνομά της, με αποτέλεσμα το όχημα να δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν. «Είχε τόσες ισχυρές γνωριμίες που πίστευε ότι τίποτα δεν την αγγίζει. Ήταν υπεράνω», αναφέρει στο Protothema πρόσωπο από τον στενό κύκλο της influencer.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνοδεία εκπροσώπου της εταιρείας ενοικίασης, εντόπισαν το αυτοκίνητο σταθμευμένο σε δρόμο της Ρόδου. Στο εσωτερικό του βρήκαν δύο σακουλάκια με «ροζ» σκόνη, τέσσερις ζυγαριές και 100 ευρώ.
Η μητέρα της συνελήφθη πρώτη και δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ύπαρξη ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη. Η κόρη της, με έντονη παρουσία στα social media, παρουσιάστηκε λίγο αργότερα αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου συνελήφθη από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η απολογία της έχει οριστεί για τη Δευτέρα.
Μεγαλώνοντας, άφησε στην άκρη τα όνειρα για το θέατρο και την τηλεόραση και στράφηκε στον χώρο της μόδας, λανσάροντας το δικό της brand ρούχων. Παράλληλα, εργάστηκε σε γνωστά στέκια της νυχτερινής Ρόδου, ενώ τακτικά ταξίδευε και στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας δημόσιες σχέσεις σε νυχτερινά μαγαζιά. Εκεί, λένε φίλοι της, ήταν και το πρώτο σημείο καμπής: γνώρισε επιχειρηματίες με αμφιλεγόμενο προφίλ, που άνοιξαν μπροστά της τον δρόμο για μια ζωή γεμάτη φώτα, σαμπάνιες και γρήγορο χρήμα.
Η ίδια, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον της, είχε πάντα μια ροπή στην πολυτέλεια: ταξίδια στη Μύκονο και στη Σαντορίνη με πολυτελή γιοτ, διακοπές στο εξωτερικό, ακριβά ρούχα και βραδινές εξορμήσεις που συχνά αποτύπωνε στο Instagram. Όλα αυτά της χάριζαν λάμψη, αλλά ταυτόχρονα την έφεραν πιο κοντά σε ανθρώπους της αθηναϊκής νύχτας που, όπως επισημαίνουν, έχουν πια απλώσει τα «πλοκάμια» τους και στη Ρόδο.
Κάπου εκεί μπήκαν στη ζωή της και τα ναρκωτικά. Η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή για τον εθιστικό της χαρακτήρα, βρέθηκε στο κέντρο της υπόθεσης. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε απλή χρήστρια ή αν έκανε και διακίνηση. Η ποσότητα που εντοπίστηκε μπορεί να ήταν μικρή – 9,27 γραμμάρια – αλλά το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο υπήρχαν τέσσερις ζυγαριές ακριβείας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
«Είχε τόσες ισχυρές γνωριμίες που πίστευε ότι τίποτα δεν την αγγίζει»
Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί ερωτήματα είναι γιατί η μητέρα της δεν εξόφλησε το ενοίκιο του Peugeot 208 που είχε νοικιάσει στο όνομά της, με αποτέλεσμα το όχημα να δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν. «Είχε τόσες ισχυρές γνωριμίες που πίστευε ότι τίποτα δεν την αγγίζει. Ήταν υπεράνω», αναφέρει στο Protothema πρόσωπο από τον στενό κύκλο της influencer.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνοδεία εκπροσώπου της εταιρείας ενοικίασης, εντόπισαν το αυτοκίνητο σταθμευμένο σε δρόμο της Ρόδου. Στο εσωτερικό του βρήκαν δύο σακουλάκια με «ροζ» σκόνη, τέσσερις ζυγαριές και 100 ευρώ.
Η μητέρα της συνελήφθη πρώτη και δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ύπαρξη ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη. Η κόρη της, με έντονη παρουσία στα social media, παρουσιάστηκε λίγο αργότερα αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου συνελήφθη από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η απολογία της έχει οριστεί για τη Δευτέρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα