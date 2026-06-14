Μεσίστια η σημαία στον «Σκοπελίτη» για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη, το συγκινητικό αντίο του γιου του
Μεσίστια η σημαία στον «Σκοπελίτη» για τον θάνατο του καπετάν Γιάννη, το συγκινητικό αντίο του γιου του
Το θρυλικό πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγιά του μέσα σε βαρύ κλίμα θλίψης, αποχαιρετώντας τον καπετάνιο που σφράγισε τη σύγχρονη ναυτική του πορεία
UPD:
Μεσίστια κυματίζει σήμερα η ελληνική σημαία στο πλοίο «Σκοπελίτης», μία ημέρα μετά τον θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ιστορία της ακτοπλοΐας των Μικρών Κυκλάδων.
Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, συνεχιστής μιας μακράς ναυτικής οικογενειακής διαδρομής, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τις Μικρές Κυκλάδες. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και την αδιάκοπη σύνδεση των νησιών, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής για τις Κυκλάδες.
Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον γιό του, Δημήτρη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.
Αναλυτικότερα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφει τα εξής:
«Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα. Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι, όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό. Σε αγαπάω, πατέρα, και θα σε αγαπάω για πάντα. Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό Παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα».
Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, συνεχιστής μιας μακράς ναυτικής οικογενειακής διαδρομής, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τις Μικρές Κυκλάδες. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και την αδιάκοπη σύνδεση των νησιών, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής για τις Κυκλάδες.
Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον γιό του, Δημήτρη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.
Το αντίο του γιου τουΣε ανάρτησή του στο Facebook ο Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρετά τον πατέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση.
Αναλυτικότερα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφει τα εξής:
«Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα. Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι, όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό. Σε αγαπάω, πατέρα, και θα σε αγαπάω για πάντα. Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό Παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα».
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