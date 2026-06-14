Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Τρεις αρκούδες νεκρές σε λίγα 24ωρα, αναζητούνται οι δράστες
Τρεις αρκούδες νεκρές σε λίγα 24ωρα, αναζητούνται οι δράστες
Δύο από πυροβολισμούς και μία από φόλα
Θάνατοι οι οποίοι αποδίδονται σε ανθρώπινο παράγοντα. Η καφέ αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος και η θανάτωση της, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ενήλικη (περίπου οκτώ ετών) αρσενική αρκούδα, βάρους 170 κιλών, βρέθηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Φλώρινας – Κοζάνης. Το ζώο έφερε τρία τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη.
Το ζώο φαίνεται να δέχθηκε τους πυροβολισμούς όταν αναζητώντας τροφή, μπήκε σε χωράφι με καλαμπόκι. Κάποιος το πυροβόλησε και το σκότωσε. Στο περιστατικό έσπευσε και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου».
Όχι από όπλο, αλλά από φόλα, πέθανε μία άλλη νεαρή αρκούδα (δύο ετών) στη Φλώρινα.
Νωρίτερα, στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, κάποιος είχε πυροβολήσει στο κεφάλι -και σκοτώσει- μία ακόμη αρκούδα 2,5 ετών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες μαζί με τους ανθρώπους του «Αρκτούρου» και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», διερευνούν και τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Η καφέ αρκούδα αποτελεί προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα και η θανάτωσή της συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ενήλικη (περίπου οκτώ ετών) αρσενική αρκούδα, βάρους 170 κιλών, βρέθηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Φλώρινας – Κοζάνης. Το ζώο έφερε τρία τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη.
Το ζώο φαίνεται να δέχθηκε τους πυροβολισμούς όταν αναζητώντας τροφή, μπήκε σε χωράφι με καλαμπόκι. Κάποιος το πυροβόλησε και το σκότωσε. Στο περιστατικό έσπευσε και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου».
Όχι από όπλο, αλλά από φόλα, πέθανε μία άλλη νεαρή αρκούδα (δύο ετών) στη Φλώρινα.
Νωρίτερα, στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, κάποιος είχε πυροβολήσει στο κεφάλι -και σκοτώσει- μία ακόμη αρκούδα 2,5 ετών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες μαζί με τους ανθρώπους του «Αρκτούρου» και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», διερευνούν και τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Η καφέ αρκούδα αποτελεί προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα και η θανάτωσή της συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα.
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