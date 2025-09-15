Eurobasket 2025: Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη



Το σχόλιο του Σενγκούν για τον Γιάννη και οι απαντήσεις Σπανούλη-Αντετοκούνμπο όταν έπρεπε

Δεν έδωσαν τα χέρια Αντετοκούνμπο και Σενγκούν



Πολύ μεγάλο φάουλ του Σενγκούν με Κεμάλ και «θάλασσα»

Η αρχή του «κακού» για τον Αλπερέν Σενγκούν έγινε με τις αναρτήσεις του μετά το ματς με την Ελλάδα, οι οποίες έφεραν πολλές αντιδράσεις





καθώς παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο. Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στο ανθελληνικό τσιτάτο που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.

Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το έκανε με έναν πονηρό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια και... ξαφνικά θυμήθηκε ο άσος της Τουρκίας. Μάλιστα μετά από εκατοντάδες σχόλια, ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια από την ανάρτησή του.

