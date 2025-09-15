Eurobasket 2025: Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Eurobasket 2025: Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Σχόλια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπεροπτική συμπεριφορά και αναρτήσεις που παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο μέσα σε λίγες ημέρες μετέτρεψαν τον 23χρονο άσο σε «villain»
Είναι γνωστό πως οι Έλληνες φίλαθλοι λατρεύουν να... μισούν διάφορους παίκτες ανά διαστήματα. Παλαιότερα ο Ισπανός φόργουορντ Ρούντι Φερνάντες είχε τον τίτλο του υπ' αριθμόν «1» αντιπαθητικού παίκτη. Εδώ και μερικά χρόνια ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο παίκτης που κατέκτησε τα πάντα με την Εθνική Ισπανίας, έδωσε τα σκήπτρα στον Ντένις Σρέντερ. Ο Γερμανός είχε προκαλέσει σε παλαιότερες ήττες της Ελλάδας από την ομάδα του και τώρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο... προκαταβολικά, πριν καν αρχίσει το τουρνουά. Το «στέμμα» του αγαπημένου «εχθρού» των Ελλήνων φιλάθλων έχει περάσει πλέον στον Αλπερέν Σενγκούν.
Το νέο μεγάλο αστέρι της Τουρκίας είναι δεδομένα ένας κορυφαίος παίκτης, All-Star στο NBA με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Στον 23χρονο άσο, όμως, φαίνεται να του αρέσει να προκαλεί και, ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας του, δύσκολα τον... περιορίζουν.
Κανείς δεν μπορεί να του χρεώσει το γεγονός ότι πανηγύριζε έξαλλα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Ελλάδα. Άλλωστε η πρόκριση στον τελικό του Eurobasket εκτός Τουρκίας ήταν ένα επίτευγμα που είχε «αραχνιάσει» για περίπου 60 χρόνια στη γείτονα χώρα. Το πρόβλημα ξεκίνησε αμέσως μετά το φινάλε του ημιτελικού της περασμένης Παρασκευής απέναντι στην «Γαλανόλευκη».
Ο 23χρονος All-Star των Ρόκετς μίλησε μετά το ματς με την Ελλάδα και όταν ρωτήθηκε πώς «έσβησαν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν είχε το καλύτερό του βράδυ κόντρα στην Τουρκία, απάντησε: «Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι. Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».
Μπορεί σε πολλούς να φαίνεται μια «αθώα» δήλωση, ωστόσο για έναν 23χρονο παίκτη, όσες κι αν είναι οι δυνατότητές του, είναι δεδομένα «φάουλ» να σχολιάζει κατ' αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος έχει βγει δύο φορές MVP του ΝΒΑ και έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με τους Μπακς. Φυσικά, ήταν κάτι που δημιούργησε εκνευρισμό εντός της Εθνικής Ελλάδος, όμως ο Βασίλης Σπανούλης έκανε damage control και για να κρατήσει άπαντες συγκεντρωμένους δεν θέλησε να απαντήσει κάτι, όπως και ο Greek Freak επίσης.
Αμφότεροι όμως έδωσαν τις απαντήσεις τους στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική ομάδα. Σε σχετική ερώτηση ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς απάντησε: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Οποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απάντησα εγώ. Κρατά τα πάντα μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε βίντεο με στιγμές μου στο Youtube και να δείτε αν είπε καλός πασέρ ή όχι».
Ο Βασίλης Σπανούλης αρχικά δεν αντέδρασε, αλλά στην επόμενη ερώτηση (πώς αισθάνεσαι που κατέκτησε μετάλλιο και ως προπονητής) αποφάσισε να... απασφαλίσει, θέλοντας έτσι να δείξει και τη στήριξή του στον αθλητή του, δίνοντας μια σπουδαία απάντηση. «Πριν απαντήσω θέλω να πω κάτι σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση. Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε πιάσει μπάλα ποτέ για να ξέρετε. Είναι ανοησίες. Είμαι ένας άνδρας που πάντα λέει την αλήθεια. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ανταλλάζουμε απόψεις για το μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Όλες αυτές οι ιστορίες με έκαναν τρελό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Εμείς παίξαμε άσχημα με την Τουρκία».
Δείτε το βίντεο (στο 35' η έκρηξη του Σπανούλη).
Ο Γερμανός αστέρας στεκόταν ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν και οι δύο αθλητές δεν έδωσαν τα χέρια, παρά μόνο αντάλλαξαν κάποια βλέμματα.
Tην ίδια στιγμή, η φωτογραφία τους από την απονομή κέρδισε τις εντυπώσεις, αποτυπώνοντας δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας βραδιάς: χαμόγελο από τη μία πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, απογοήτευση από την άλλη από έναν παίκτη που... μίλησε πολύ.
Η αρχή του «κακού» για τον Αλπερέν Σενγκούν έγινε με τις αναρτήσεις του μετά το ματς με την Ελλάδα, οι οποίες έφεραν πολλές αντιδράσεις καθώς παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο. Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στο ανθελληνικό τσιτάτο που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.
Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το έκανε με έναν πονηρό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια και... ξαφνικά θυμήθηκε ο άσος της Τουρκίας. Μάλιστα μετά από εκατοντάδες σχόλια, ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια από την ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν:
Schroder is making good use of Sengun’s butt 😂 #EuroBasket pic.twitter.com/KBpMRrafkL— freakymamba (@fr34kymamba) September 14, 2025
Το σχόλιο του Σενγκούν για τον Γιάννη και οι απαντήσεις Σπανούλη-Αντετοκούνμπο όταν έπρεπε
Giannis Antetokounmpo responds to Alperen Sengun's comment about him not being a great passer 🗣️🇬🇷 #EuroBasket pic.twitter.com/CyBTrSx08M— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025
🇬🇷🗣️ Vassilis Spanoulis was visibly upset by Sengun’s bold remarks about Giannis’s passing skills #Eurobasket— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 14, 2025
Vassilis Spanoulis: "Sengun is a very small kid to talk about Giannis "
( Via @eurobasket ) pic.twitter.com/JHuYrtG7su
Δείτε το βίντεο (στο 35' η έκρηξη του Σπανούλη).
Δεν έδωσαν τα χέρια Αντετοκούνμπο και ΣενγκούνΤη στιγμή της απονομής της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τον Ντένις Σρούντερ, ο οποίος αντάλλαξε ένθερμη χειραψία με τον Greek Freak και τον Τούρκο άσο.
@trtsporyildiz
⭐Gururumuz Alperen Şengün, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi. TRTSporDijital♬ TRT Spor Yıldız - orijinal ses - TRT Spor Yıldız
Πολύ μεγάλο φάουλ του Σενγκούν με Κεμάλ και «θάλασσα»
Δείτε την ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν:
View this post on Instagram
