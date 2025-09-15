Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ





«Ευχαριστούμε Ρουί, σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σου κεφάλαιο» έγραψε ο ΠΑΟ στην ανακοίνωσή του. Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα social media.«Ευχαριστούμε Ρουί, σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σου κεφάλαιο» έγραψε ο ΠΑΟ στην ανακοίνωσή του.

Thank you, Rui. Wishing you the best in your next chapter. #Panathinaikos #PAOFC Posted by Panathinaikos FC / ΠΑΕ Παναθηναϊκός on Monday, September 15, 2025

Ο Πορτογάλος τεχνικός ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Οκτώβριο την τεχνική ηγεσία των πράσινων διαδεχόμενος τον Ντιέγκο Αλόνσο, πλήρωσε το μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση στη φετινή

καθώς την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, διαδέχθηκε η ήττα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά.

