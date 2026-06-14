Μουντιάλ 2029: Στους 24,9 εκατ. έφτασαν στην Αμερική οι τηλεθεατές του αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη

Στο Fox Sports, η τηλεθέαση αυξήθηκε επίσης κατά 106% σε σύγκριση με τους αγώνες της φάσης των ομίλων της εθνικής ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ