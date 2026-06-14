Μουντιάλ 2029: Στους 24,9 εκατ. έφτασαν στην Αμερική οι τηλεθεατές του αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη
Στο Fox Sports, η τηλεθέαση αυξήθηκε επίσης κατά 106% σε σύγκριση με τους αγώνες της φάσης των ομίλων της εθνικής ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ
Ο εναρκτήριος αγώνας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), στο SoFι στάδιο στο Λος Άντζελες, όπου η «Team USA»...σκόρπισε (4-1) την Παραγουάη, προσέλκυσε 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ.
Αριθμός- συνδυάζοντας τα στοιχεία τηλεθέασης από τα Fox Sports και Telemundo, τα οποία μετέδωσαν τον αγώνα στα αγγλικά και τα ισπανικά αντίστοιχα- που αποτελεί ρεκόρ και υψηλότερη τηλεθέαση από το συνολικό κοινό των τελικών του NBA μεταξύ των Νίκς Νέας Υόρκης και των Σαν Αντόνιο Σπερς (4-1), όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L 'Eqipe.
Η τηλεθέαση διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Ο ενθουσιασμός είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτος δεδομένου ότι αυτός είναι ο πιο δημοφιλής αγώνας της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία των ΗΠΑ.
Στο Fox Sports, η τηλεθέαση αυξήθηκε επίσης κατά 106% σε σύγκριση με τους αγώνες της φάσης των ομίλων της εθνικής ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο προσέλκυσε επίσης 70.492 θεατές στις κερκίδες του σταδίου SoFi.