Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρριψαν το Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου
Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρριψαν το Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου
Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ)
Πλημμύρισε η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 800 χορευτές που στόχο είχαν να καταρρίψουν το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Και τα κατάφεραν καθώς μαζεύτηκαν 830 άτομα!
Μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη πίστα χώρου και υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργύρου και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», πλήθος χορευτών συγκεντρώθηκαν και χόρεψαν ζεϊμπέκικο σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
Το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει.
Μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη πίστα χώρου και υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργύρου και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», πλήθος χορευτών συγκεντρώθηκαν και χόρεψαν ζεϊμπέκικο σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
Το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει.
Για τον σκοπό αυτό, κόσμος όλων των ηλικιών από Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας όπως Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α. ήρθαν να γίνουν μια ομάδα και να χορέψουν όλοι μαζί συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία.
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Κύπρος με τη συμμετοχή 754 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και επίσημος κριτής από το ρεκόρ Guinness προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.
Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ) και σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
«Στην Αριστοτελους, στην εμβληματική μας πλατεία, δε θα σπάσουμε μόνο το ρεκόρ γκίνες αλλά θα στείλουμε και ένα μήνυμα για το Alzheimer», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελίδης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «με έναν κατεξοχήν ελληνικό χώρο όπως είναι το ζεϊμπέκικο».
Οπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια δράση που μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το ζεϊμπέκικο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα