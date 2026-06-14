Τροχαίο ΙΧ με ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα: Ελαφρά τραυματίας ένας 16χρονος

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, με συνοδηγό τη μητέρα του, κινούνταν επί της οδού Αφροδίτης, με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη