Τροχαίο ΙΧ με ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα: Ελαφρά τραυματίας ένας 16χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Ηλεκτρικό πατίνι Πατίνι Ανήλικος

Τροχαίο ΙΧ με ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα: Ελαφρά τραυματίας ένας 16χρονος

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, με συνοδηγό τη μητέρα του, κινούνταν επί της οδού Αφροδίτης, με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη

Τροχαίο ΙΧ με ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα: Ελαφρά τραυματίας ένας 16χρονος
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ανήλικου.

Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος, με συνοδηγό τη μητέρα του, κινούνταν επί της οδού Αφροδίτης, με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη.

Φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 16χρονος. Ο ανήλικος οδηγός του πατινιού κινούνταν επί της οδού Τριπόλεως, με κατεύθυνση από την οδό Ιασωνίδου προς την οδό Εθνικής Μακαρίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 16χρονος, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «ΚΑΤ». Στους δύο οδηγούς διενεργήθηκε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.
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