Συνελήφθη 30χρονη στη Ρόδο για υπόθεση ροζ κοκαΐνης

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης Στέλιος Αλεξανδρής

Το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, μια υπόθεση πουέμελλε να εξελιχθεί σε μια ιστορία με έντονο αστυνομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.Στις 10:10, περιπολικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασε σε συγκεκριμένη περιοχή όπου τους περίμενε εκπρόσωπος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Το όχημα, ένα Peugeot 208 είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν στα τέλη Αυγούστου, όταν η μισθώτρια δεν το επέστρεψε ποτέ, ούτε κατέβαλε τα συμφωνηθέντα μισθώματα.Το GPS της εταιρείας το είχε εντοπίσει σταθμευμένο σε δρόμο της πόλης και, με τη χρήση αντικλειδιού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο.Αυτό που αντίκρισαν στο εσωτερικό του ξεπερνούσε κατά πολύ τις προσδοκίες τους:. Το «αθώο» περιστατικό με το όχημα μετατρεπόταν πια σε μια πιο σοβαρή υπόθεση.Η δικογραφία έφερε στο φως δύο πρόσωπα:, η οποία συχνά προβαλλόταν ως influencer μόδας.Η μητέρα, που εμφανιζόταν στο μισθωτήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, συνελήφθη πρώτη, στις 09:55 το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών δηλώνοντας άγνοια για τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της προανάκρισης, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.Η κόρη της, ωστόσο, βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο των Αρχών. Αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το οποίο έληγε τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Τελικά, λίγες ώρες αργότερα, προσήλθε αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η απολογία της έχει οριστεί για τη Δευτέρα, με τις Αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα.Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει, όχι μόνο για την ποσότητα της κοκαΐνης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε, αλλά και επειδή συνδέεται με μια νεαρή γυναίκα που, μέχρι σήμερα, καλλιεργούσε δημόσια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα.Σύμφωνα με την εφημερίδαπου ανέδειξε πρώτη το θέμα, οι έρευνες των αστυνομικών στρέφονται τόσο στο εάν η κοκαΐνη προοριζόταν για χρήση ή διακίνηση, όσο και στις συνθήκες μίσθωσης του οχήματος.Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επιμένει ότι η υπόθεση δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης διακίνησης. «Η εντολέας μου κατείχε τα ναρκωτικά αποκλειστικά για δική της χρήση», δήλωσε ο δικηγόρος της, Στέλιος Αλεξανδρής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να περιοριστούν.