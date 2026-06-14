Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία τη Δευτέρα, διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜ

Ζεστός καιρός
αναμένεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
Πιο αισθητή θα είναι η θερμοκρασία σε περιοχές της κεντρικής
και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα
με το δελτίο της ΕΜΥ, ήπιες συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με γενικά αίθριο καιρό και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.
Αναλυτικά η πρόγνωση
της ΕΜΥ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.
Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.