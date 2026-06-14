Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία τη Δευτέρα, διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜ

Η υψηλή θερμοκρασία θα είναι πιο αισθητή στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα – Κατά τόπους βροχές στο Ιόνιο την Τρίτη





Πιο αισθητή θα είναι η θερμοκρασία σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.



Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, ήπιες συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με γενικά αίθριο καιρό και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.







Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.







Κλείσιμο

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.







Ζεστός καιρός αναμένεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.Πιο αισθητή θα είναι η θερμοκρασία σε περιοχές τηςκαιμε το δελτίο της ΕΜΥ, ήπιες συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με γενικά αίθριο καιρό και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥΓενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.



Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.







ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.







ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.







ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.







ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.







ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και κατά τόπους πιο πυκνές με παροδικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά.



Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.