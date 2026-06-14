Αναστάτωση στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ
ΕΛΛΑΔΑ
φωτιά Πυρκαγιά Μετέωρα

Αναστάτωση στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ
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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι (14/6) στα Μετέωρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα trikalavoice.gr, το όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, την ώρα μάλιστα που στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες.

Ωστόσο, χάρη στην ταχεία κινητοποίηση στην ταχεία κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:



Το περιστατικό ερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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