Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος
To ρεύμα προς τη Χαλκιδική δόθηκε στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και εκείνο προς την Καβάλα και την Κατερίνη
Στην κυκλοφορία έχουν δοθεί και τα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου 11, τα οποία είχαν κλείσει από το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση και του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πυλαίας- Πανοράματος, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover.
To ρεύμα προς τη Χαλκιδική δόθηκε στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και εκείνο προς την Καβάλα και την Κατερίνη. Η κοινοπραξία του έργου είχε ενημερώσει για τον 48ωρο καθολικό αποκλεισμό των δύο κατευθύνσεων του δρόμου, προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα στην περιοχή, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα.
To ρεύμα προς τη Χαλκιδική δόθηκε στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και εκείνο προς την Καβάλα και την Κατερίνη. Η κοινοπραξία του έργου είχε ενημερώσει για τον 48ωρο καθολικό αποκλεισμό των δύο κατευθύνσεων του δρόμου, προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα στην περιοχή, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα