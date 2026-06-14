Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

To ρεύμα προς τη Χαλκιδική δόθηκε στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και εκείνο προς την Καβάλα και την Κατερίνη

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος
Στην κυκλοφορία έχουν δοθεί και τα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου 11, τα οποία είχαν κλείσει από το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση και του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πυλαίας- Πανοράματος, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover.

To ρεύμα προς τη Χαλκιδική δόθηκε στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και εκείνο προς την Καβάλα και την Κατερίνη. Η κοινοπραξία του έργου είχε ενημερώσει για τον 48ωρο καθολικό αποκλεισμό των δύο κατευθύνσεων του δρόμου, προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα στην περιοχή, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα.

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