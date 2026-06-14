Θεσσαλονίκη: Λουόμενος εντόπισε παλιά οξειδωμένη νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας
ΕΛΛΑΔΑ
Λουόμενος Νάρκη Θεσσαλονίκη Πυρομαχικό υλικό

Θεσσαλονίκη: Λουόμενος εντόπισε παλιά οξειδωμένη νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας

Το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή

Θεσσαλονίκη: Λουόμενος εντόπισε παλιά οξειδωμένη νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας
Πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα παλιά οξειδωμένη νάρκη, εντόπισε λουόμενος στην Πιερία γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί.

Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Πιερίας.

Η διέλευση των σκαφών γίνεται κανονικά. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.

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