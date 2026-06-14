Θεσσαλονίκη: Λουόμενος εντόπισε παλιά οξειδωμένη νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας

Το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή