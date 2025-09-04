Υπουργείο Περιβάλλοντος: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και περιοχή Natura

Η Πολύαιγος είναι διάσημη για την απαράμιλλη ομορφιά της, τη γαλαζοπράσινη διάφανη θάλασσα, τα λευκά, σμιλεμένα από τη φύση βράχια, τις ασημένιες παραλίες στις οποίες τα καλοκαίρια δένουν τα γιοτ των ισχυρότερων και διασημότερων ανθρώπων του πλανήτη. Είναι επίσης διάσημη για τους… κατοίκους της: τη μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus που έχει επιλέξει την Πολύαιγο για να γεννά τα μικρά της μακριά από απειλές και φασαρία, τα αγριοκάτσικά της, το φίδι Μαυροπετρίτης και άλλα ζώα και ερπετά. Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.

Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ. Το νησάκι προστατευόταν πάντως επαρκώς καθώς για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζεται άδεια των αρχαιολογικών υπηρεσιών.