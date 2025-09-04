Υπουργείο Περιβάλλοντος: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και περιοχή Natura
Είναι επίσης μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Τη διευκρίνιση πως η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχή Natura 2000 και μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες κάνει με σημερινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται προ των πυλών τουριστική αξιοποίηση του νησιού.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση »η Πολύαιγος παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων».
Υπενθυμίζεται πως χθες το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανακήρυξε ολόκληρη την Πολύαιγο ως αρχαιολογικό χώρο σε μια ξεκάθαρη κίνηση προστασίας του νησιού. Το θέμα της Πολυαίγου έφερε στο προσκήνιο η καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου ότι ξεκινούν διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μοναδικής ομορφιάς, προστατευόμενο για το φυσικό του κάλλος ακατοίκητο νησί.
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να διευκρινίσει ότι η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σε δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ως ζώνη προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες.
Αναλυτικότερα:
1) Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΠΑ/9389/2000 (Β΄1176), η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
2) Η νήσος εμπίπτει εντός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura GR4220006 (Ειδική Ζώνη Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών -ΕΖΔ- που αφορά στα νησιά Κίμωλος και Πολύαιγος) και GR4220030 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά -ΖΕΠ- που αφορά στη Μήλο, την Αντίμηλο και την Πολύαιγο). Στην ευρύτερη περιοχή αυτή έχουν επίσης οριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), μεταξύ των οποίων και η GR152 «Δυτική Μήλος, νήσοι Αντίμηλος και Πολύαιγος και νησίδες».
3) Η περιοχή της νήσου Πολυαίγου περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 8α «Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», της οποίας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται υπό έγκριση. Επίσης η νήσος Πολύαιγος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 - Νότιες Κυκλάδες), για το οποίο έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται ήδη αναρτημένη για δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.
4) Η νήσος Πολύαιγος στις δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης, η οποία συνεπάγεται πολύ περιορισμένες χρήσεις και, σε καμία περίπτωση, οικήματα και ξενοδοχεία.
Συνεπώς, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται ότι η Πολύαιγος παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων.
Η Πολύαιγος είναι διάσημη για την απαράμιλλη ομορφιά της, τη γαλαζοπράσινη διάφανη θάλασσα, τα λευκά, σμιλεμένα από τη φύση βράχια, τις ασημένιες παραλίες στις οποίες τα καλοκαίρια δένουν τα γιοτ των ισχυρότερων και διασημότερων ανθρώπων του πλανήτη. Είναι επίσης διάσημη για τους… κατοίκους της: τη μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus που έχει επιλέξει την Πολύαιγο για να γεννά τα μικρά της μακριά από απειλές και φασαρία, τα αγριοκάτσικά της, το φίδι Μαυροπετρίτης και άλλα ζώα και ερπετά. Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.
Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ. Το νησάκι προστατευόταν πάντως επαρκώς καθώς για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζεται άδεια των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
