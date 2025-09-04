«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ - Ξεκινούν οι απολογίες
Τα μέλη της κρητικής μαφίας όταν ενημερώθηκαν από τον αστυνομικό - συνεργό τους, που τον αποκαλούσαν συνθηματικά «γκόμενα» ή «κοπέλα», άλλαξαν συμπεριφορά και άρχισαν να παίρνουν μέτρα για την προστασία τους - Ο κωδικοποιημένος διάλογος για τον πιθανό «κίνδυνο»
Ο κρίσιμος ρόλος αστυνομικού που περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της πολύκροτης υπόθεσης της κρητικής μαφίας περιγράφεται στη δικογραφία. ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι περίπου μισοί από τους συλληφθέντες. Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τις κινήσεις της αστυνομίας.
Στις αρχές Αυγούστου, και ενώ έχουν ήδη αρχίσει συλλήψεις περιφερειακών μελών και κυρίως διακινητών ναρκωτικών, στελέχη της σπείρας έχουν θορυβηθεί και απευθύνονται στον αστυνομικό για να αποκτήσουν εικόνα των κινήσεων της αστυνομίας. Όταν αυτό γίνεται, τα μέλη της συμμορίας παίρνουν μέτρα για την προστασία τους και ταυτόχρονα αυτός που έχει συναντηθεί με τον αστυνομικό λέει σε άλλον στον οποίο ζητά να συναντηθούν από κοντά τη φράση «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…», θέλοντας να του χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Άλλωστε, συνθηματικά τον αστυνομικό- συνεργό τους, τον αποκαλούσαν «Γκόμενα» ή «Κοπέλα».
Το μέλος της σπείρας συναντήθηκε με τον αστυνομικό, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει αντιληφθεί ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά τη συνάντηση τα μέλη της συμμορίας «τροποποίησαν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά τους». Σταμάτησαν τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και άρχισαν να συναντώνται από κοντά, προφανώς φοβούμενοι ότι τα τηλέφωνα ήταν υπό παρακολούθηση, έπαιρναν μέτρα για να περνούν απαρατήρητοι, άλλαξαν “μεσάζοντες”.
Μετά το ραντεβού με τον αστυνομικό, το μέλος της συμμορίας καλεί άλλον συνεργό του και μεταξύ άλλων του λέει στο τηλέφωνο: «Επείγον…κάτι θέλω να σου πω, δυο πράματα θέλω να σου πω, το ένα είναι εντάξει, νορμάλ, τ’ άλλο δεν είναι…».
Στη συνομιλία που συμφωνούν να βρεθούν από κοντά και έχει καταγραφεί, οι δύο κατηγορούμενοι, πληροφορημένοι από τον συγκατηγορούμενό τους αστυνομικό, λένε:
Σ.Μ: Έπαε είμαι με παρέα και κάθομαι και τρώγω και πίνω
Ε.Μ.: αα
Σ.Μ.»: Μονό… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω
Ε.Μ.: Ντάξει
Σ.Μ.: Αλλά να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε
Ε.Μ.: Μμ , ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά , γειά
Σ.Μ.: 11:30 η ώρα θα σε πάρω τηλέφωνο
Όπως εκτιμάται, η φράση «να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε» είναι έμμεσος τρόπος για να σημάνει “συναγερμό” ο ένας κατηγορούμενος στον άλλο, ότι κάτι συνέβαινε και ίσως η αστυνομία να βρισκόταν στα ίχνη τους.
Ο λόγος για τον «στρατηγό» του κυκλώματος διακίνησης όπλων και ναρκωτικών που δρούσε στην Κρήτη και αποδομήθηκε πρόσφατα από την Ασφάλεια Χανίων.
Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα:
Πελάτες του κυκλώματος μπαινοβγαίνουν στο σπίτι του αποκαλούμενου Στρατηγού για να προμηθευτούν ναρκωτικά, ενώ η αστυνομία τον έχει θέσει υπό παρακολούθηση
Συναλλαγή αγοραπωλησίας ναρκωτικών από μέλος του κυκλώματος, όπως καταγράφηκε στη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας της Αστυνομίας
Πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρισκόταν κοντά στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και «γνώριζε» καλά τις δουλειές αυτές, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών, κατάφερνε να διακινεί περίπου 2 κιλά κάθε 15 ημέρες.
Τα βίντεο του «στρατηγού» της μαφίας της ΚρήτηςΕίχε ειδίκευση στη διακίνηση ναρκωτικών, λάμβανε αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και επικοινωνούσε με κωδικοποιημένη ορολογία. Ήταν γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ η δράση του ήταν τόσο εκτενής που του πιστώνονται περισσότερες από 2.000 ναρκοσυναλλαγές.
