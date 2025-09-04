«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ - Ξεκινούν οι απολογίες

Τα μέλη της κρητικής μαφίας όταν ενημερώθηκαν από τον αστυνομικό - συνεργό τους, που τον αποκαλούσαν συνθηματικά «γκόμενα» ή «κοπέλα», άλλαξαν συμπεριφορά και άρχισαν να παίρνουν μέτρα για την προστασία τους - Ο κωδικοποιημένος διάλογος για τον πιθανό «κίνδυνο»