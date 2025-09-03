Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε ολόκληρη η Πολύαιγος - Μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας
Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε ολόκληρη η Πολύαιγος - Μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου - Το νησί αναμένεται να κηρυχθεί αδόμητη ζώνη Α - Κηρύσσεται ενάλιος αρχαιολογικός χώρος και ο όρμος Συκιάς του νησιού
Στην κήρυξη ολόκληρης της Πολυαίγου ως αρχαιολογικού χώρου προχώρησε σήμερα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε μια ξεκάθαρη κίνηση προστασίας του νησιού. Το θέμα της προστασίας της Πολυαίγου βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΚΑΣ και η απόφαση ελήφθη ομόφωνα πριν από λίγο, ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται με τα υπόλοιπα θέματα. Το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά και για την κήρυξη της θαλάσσιας περιοχής του Όρμου Συκιάς στην Πολύαιγο ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναμένεται άμεσα να προχωρήσει στην κήρυξη του νησιού σε Α' Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας. Σημειώνεται, ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται προ των πυλών τουριστική αξιοποίηση του νησιού το οποίο έχει κηρυχθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.
Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου ότι ξεκινούν διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μοναδικής ομορφιάς, προστατευόμενο για το φυσικό του κάλλος ακατοίκητο νησί και έθεσε “επί ποδός πολέμου” αρχές και κατοίκους σε Κίμωλο και Μήλο.
Η Πολύαιγος είναι διάσημη για την απαράμιλλη ομορφιά της, τη γαλαζοπράσινη διάφανη θάλασσα, τα λευκά, σμιλεμένα από τη φύση βράχια, τις ασημένιες παραλίες στις οποίες τα καλοκαίρια δένουν τα γιοτ των ισχυρότερων και διασημότερων ανθρώπων του πλανήτη. Είναι επίσης διάσημη για τους… κατοίκους της: τη μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus που έχει επιλέξει την Πολύαιγο για να γεννά τα μικρά της μακριά από απειλές και φασαρία, τα αγριοκάτσικά της, το φίδι Μαυροπετρίτης και άλλα ζώα και ερπετά. Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.
Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ. Το νησάκι προστατευόταν πάντως επαρκώς καθώς για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζεται άδεια των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην ιστορία, την παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναμένεται άμεσα να προχωρήσει στην κήρυξη του νησιού σε Α' Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας. Σημειώνεται, ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται προ των πυλών τουριστική αξιοποίηση του νησιού το οποίο έχει κηρυχθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.
Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου ότι ξεκινούν διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μοναδικής ομορφιάς, προστατευόμενο για το φυσικό του κάλλος ακατοίκητο νησί και έθεσε “επί ποδός πολέμου” αρχές και κατοίκους σε Κίμωλο και Μήλο.
Η Πολύαιγος είναι διάσημη για την απαράμιλλη ομορφιά της, τη γαλαζοπράσινη διάφανη θάλασσα, τα λευκά, σμιλεμένα από τη φύση βράχια, τις ασημένιες παραλίες στις οποίες τα καλοκαίρια δένουν τα γιοτ των ισχυρότερων και διασημότερων ανθρώπων του πλανήτη. Είναι επίσης διάσημη για τους… κατοίκους της: τη μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus που έχει επιλέξει την Πολύαιγο για να γεννά τα μικρά της μακριά από απειλές και φασαρία, τα αγριοκάτσικά της, το φίδι Μαυροπετρίτης και άλλα ζώα και ερπετά. Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.
Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ. Το νησάκι προστατευόταν πάντως επαρκώς καθώς για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζεται άδεια των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην ιστορία, την παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα