H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος Ρουμάνος από τη θάλασσα στον Λαγανά
Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος Ρουμάνος από τη θάλασσα στον Λαγανά
Ο άτυχος άντρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα (1/9) στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά στη Ζάκυνθο, καθώς ένας 62χρονος Ρουμάνος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου ανέλαβε την προανάκριση για το περιστατικό και διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου ανέλαβε την προανάκριση για το περιστατικό και διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα