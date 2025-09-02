Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος Ρουμάνος από τη θάλασσα στον Λαγανά
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Θάλασσα Νεκρός Ρουμάνος

Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος Ρουμάνος από τη θάλασσα στον Λαγανά

Ο άτυχος άντρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος Ρουμάνος από τη θάλασσα στον Λαγανά
Τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα (1/9) στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά στη Ζάκυνθο, καθώς ένας 62χρονος Ρουμάνος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου ανέλαβε την προανάκριση για το περιστατικό και διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης