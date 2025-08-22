Το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καστοριά αναρρώνει βήμα βήμα - Δείτε βίντεο
Η αποκατάστασή της Κίρκης είναι αργή αλλά σταθερή, αλλά εκεί που διαπρέπει πραγματικά είναι ο τομέας του φαγητού
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του οργανισμού ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η αποκατάστασή της είναι αργή αλλά σταθερή. Παρότι δυσκολεύεται ακόμη να σταθεί καλά στα πόδια της, βρίσκει λύσεις: στηρίζεται στους τοίχους του χώρου φιλοξενίας για να διατηρεί την ισορροπία της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί.
Σημάδια βελτίωσης φαίνονται και στην όρασή της, ωστόσο εκεί που πραγματικά «θριαμβεύει» είναι στο φαγητό. Η μικρή αρκούδα δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία αποτελούν την αδυναμία της.
🌿 Βήμα βήμα προς την αποκατάσταση! Η Κίρκη μας, το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της. 💪🐻 Η βελτίωσή της είναι αργή αλλά σταθερή. Ακόμα δυσκολεύεται να σταθεί καλά στα πόδια της, όμως βρίσκει τρόπους: ακουμπάει στον τοίχο του χώρου φιλοξενίας της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί. 👀 Η όρασή της δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ εκεί που… θριαμβεύει είναι στο φαγητό! Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι η αδυναμία της. 🥒🍎 Και φυσικά, η μικρή μας Κίρκη δεν χάνει την άγρια πλευρά της. Θυμίζει καθημερινά στους φροντιστές της ότι δεν θέλει… πολλά πολλά μαζί τους. ℹ️Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust - PONT -- 🌿 Step by step towards recovery! Our little bear, Kirki, that was found seriously injured in a road accident, continues her struggle with great determination. 💪🐻 Her recovery is slow but steady. She still struggles to stand firmly on her feet, but she’s found her way: leaning against the wall of her enclosure to stay upright for as long as she can. 👀 Her eyesight is showing signs of improvement, while, when it comes to food… she absolutely excels! A bowl of fresh fruits and vegetables is her weakness. 🥒🍎 And of course, our Kirki hasn’t lost her wild side. Every day she reminds her caretakers that she’s not too fond of… too much company. ℹ️The rehabilitation programme for Kirki is supported by the Large Carnivore Connect project, implemented with funding from PONT. 🎥K. Stefanidis/ARCTUROSPosted by ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS on Friday, August 22, 2025
Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, παρά την αναγκαστική προσωρινή συμβίωσή της με ανθρώπους, η Κίρκη δεν χάνει την άγρια πλευρά της. Καθημερινά υπενθυμίζει στους φροντιστές της ότι δεν θέλει και πολλά πολλά μαζί τους, κρατώντας τις αποστάσεις της.
Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Prespa Ohrid Nature Trust (PONT).
«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό - Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα
Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: 33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας, του πήραν το δίπλωμα
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr