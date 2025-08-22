Το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καστοριά αναρρώνει βήμα βήμα - Δείτε βίντεο

🌿 Βήμα βήμα προς την αποκατάσταση! Η Κίρκη μας, το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της. 💪🐻 Η βελτίωσή της είναι αργή αλλά σταθερή. Ακόμα δυσκολεύεται να σταθεί καλά στα πόδια της, όμως βρίσκει τρόπους: ακουμπάει στον τοίχο του χώρου φιλοξενίας της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί. 👀 Η όρασή της δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ εκεί που… θριαμβεύει είναι στο φαγητό! Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι η αδυναμία της. 🥒🍎 Και φυσικά, η μικρή μας Κίρκη δεν χάνει την άγρια πλευρά της. Θυμίζει καθημερινά στους φροντιστές της ότι δεν θέλει… πολλά πολλά μαζί τους. ℹ️Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust - PONT -- 🌿 Step by step towards recovery! Our little bear, Kirki, that was found seriously injured in a road accident, continues her struggle with great determination. 💪🐻 Her recovery is slow but steady. She still struggles to stand firmly on her feet, but she’s found her way: leaning against the wall of her enclosure to stay upright for as long as she can. 👀 Her eyesight is showing signs of improvement, while, when it comes to food… she absolutely excels! A bowl of fresh fruits and vegetables is her weakness. 🥒🍎 And of course, our Kirki hasn’t lost her wild side. Every day she reminds her caretakers that she’s not too fond of… too much company. ℹ️The rehabilitation programme for Kirki is supported by the Large Carnivore Connect project, implemented with funding from PONT. 🎥K. Stefanidis/ARCTUROS