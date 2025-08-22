«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό - Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Εύβοια

Η Ικαρία, γνωστή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις, τις παραδοσιακές γιορτές και τον μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη μακροζωία, παραμένει το νησί του Βορείου Αιγαίου με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση. Αντίθετα, η Σάμος καταγράφει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ στα 950 ευρώ/τ.μ. Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν αυξήσεις στις MZT πώλησης, με τη Χίο όμως να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,1%).Τααποτελούν έναν ακόμη δημοφιλή προορισμό για πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην πλούσια φυσική ομορφιά και την ιστορική τους κληρονομιά. Παράλληλα, διαθέτουν πολυάριθμα ελκυστικά σημεία για αγορά κατοικίας. Στην κορυφή των πιο ακριβών νησιών των Δωδεκανήσων κατατάσσεται η Πάτμος, ενώ ακολουθεί η Σύμη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.043 ευρώ/τ.μ., μετά από σημαντική ετήσια αύξηση άνω του 30%. Αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε και στην Κάλυμνο. Τα δημοφιλέστερα νησιά των Δωδεκανήσων για τους δυνητικούς αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν κατοικία προς πώληση είναι η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος., το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για αγορά και ενοικίαση κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το πιο ακριβό σημείο της Κρήτης για αγορά κατοικίας αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου σημειώθηκε σημαντική ετήσια αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, της τάξης του 22,0% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Στην αντίπερα όχθη, οι οικονομικότερες επιλογές εντοπίζονται στην ΠΕ Ηρακλείου., πέρα από το ότι αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, προσφέρει πολλούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για εξορμήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εύκολη πρόσβαση ακόμη και με το αυτοκίνητο. Η δημοφιλία του νησιού παραμένει σταθερή, γεγονός που αντανακλάται και στις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών σε πολλούς προορισμούς, όπως τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κύμη, με τη μεγαλύτερη άνοδο, λίγο πάνω από 15%, να καταγράφεται στα Στύρα.