Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: 33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας, του πήραν το δίπλωμα
Ο οδηγός συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο - Πλήρωσε και πρόστιμο 700 ευρώ
Με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα έπιασε να κινείται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ένα Mercedes ML 350 το ραντάρ της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το Lamianow.gr στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας.
Κατά την ίδια πηγή την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος ανέλαβε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς
Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.
Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000€ πρόστιμο και 2 χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000€ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.
