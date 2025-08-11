Κατήγγειλε φίλο του για κλοπή 100.000 ευρώ από το σπίτι του στην Πάτρα

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η έρευνα της αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
Μία σοβαρή καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι εξετάζει η Ασφάλεια Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές, ότι προ ημερών και ενώ βρισκόταν στην οικία του μαζί με γνωστό του άτομο, αυτός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη απουσία του και του αφαίρεσε από συρτάρι 100.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η έρευνα της αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
