Με ευρύτερη πλειοψηφία από 158 έως 161 εγκρίθηκαν οι προτάσεις της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Από τη ΝΔ η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη που ψήφισε «παρών» στο άρθρο 30 και στην διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα δύο πενταετών θητειών

. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την



Να σημειωθεί πως η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, είναι δεδομένο ότι απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις. Θεωρητικά, για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση όπως ξεκαθάρισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή.



180, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα μπορεί μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Μολονότι μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ειρηνευθεί ως ηττοπαθής καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η ΝΔ θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο ΠΑΣΟΚ η τελική απόφαση είναι οριστική.



Το γεγονός ωστόσο ότι η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να ψηφίσει «παρών» σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει θετικά «φωτίζει» και τα άρθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν αυξημένη πλειοψηφία 180 στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άρθρο 16 προκειμένου να λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια, το 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από την Βουλή, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων κ.α.



Από την ψηφοφορία έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης (ανεξάρτητος, είχε εκλεγεί με Σπαρτιάτες).







Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής: 1. Άρθρο 5Β



- Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.



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ναι 161, όχι 94 παρών 39



2. Άρθρα 14, 15



- Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα.



- Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.



Με ευρύτερη πλειοψηφία από 158 έως 161 υπέρ αλλά μακρυά από τον υψηλό πήχη των 180 εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην ολομέλεια της Βουλής Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη που ψήφισε «παρών» στο άρθρο 30 και στην διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα δύο πενταετών θητειών.Να σημειωθεί πως η τρέχουσα,επιλέγει τα άρθρα και η επόμενητο περιεχόμενό τους. Μεσολαβούνώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενηαπαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, είναι δεδομένο ότι απαιτούνται. Θεωρητικά, για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση όπως ξεκαθάρισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή.Στο «πράσινο» στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη 2η διαδικασία φοβούμενοι ότι αν δώσουν τώρα στη ΝΔ το, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα μπορεί μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Μολονότι μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ειρηνευθεί ως ηττοπαθής καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η ΝΔ θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο ΠΑΣΟΚ η τελική απόφαση είναι οριστική.Το γεγονός ωστόσο ότι η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να ψηφίσει «παρών» σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει θετικά «φωτίζει» και τα άρθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν αυξημένη πλειοψηφία 180 στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άρθρο 16 προκειμένου να λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια, το 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από την Βουλή, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων κ.α.Από την ψηφοφορία έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης (ανεξάρτητος, είχε εκλεγεί με Σπαρτιάτες).Παράλληλα, την ίδια στάση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κράτησαν στα επιμέρους άρθρα οι ανεξάρτητοι Θεοδώρα Τζάκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μιχαήλ Χουρδάκης, που ψήφισαν «όχι» ή «παρών». Αντίθετα, η Νίνα Κασιμάτη, που τα σενάρια τη θέλουν επίσης να συμμαχεί με το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» σε όλα τα άρθρα.- Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.Ψήφισαν 294,ναι 161, όχι 94 παρών 39- Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα.- Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.

Ψήφισαν 294,



ναι 160, όχι 94, παρών 40



3. Άρθρο 16



- Κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας.



- Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους.



- Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.



Ψήφισαν 294



ναι 160 όχι 93, παρών 41



4. Άρθρο 17



- Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά της περιουσίας.



- Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση.



- Δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία).



- Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 94



Παρών 39



5. Άρθρο 21



- Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη.



- Λήψη υπόψη διαγενεακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 94



Παρών 39



6. Άρθρο 24



Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 94



Παρών 42



7. Άρθρο 29



- Τα κόμματα λαμβάνουν υπ’ όψιν αρχές δημοκρατικής λειτουργίας.



- Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πολιτικού κόμματος.



- Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής του πολιτικού κόμματος στις εκλογές.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 96



Παρών 39



8. Άρθρο 30 παρ. 1, 5



- Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 135



Παρών 1



9. Άρθρο 41 παρ. 2, 5



- Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.



- Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 133



Παρών 2



10. Άρθρο 44 παρ. 2



- Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων: Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον είκοσι ημερών.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 95



Παρών 38



11. Άρθρο 47 παρ. 3, 4



- Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.



Ψήφισαν 294



Ναι 160



Όχι 133



Παρών 1



12. Άρθρο 51 παρ. 4



- Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.



Ναι 159



Όχι 95



Παρών 40



13. Άρθρο 54 παρ. 1, 3



- Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της Χώρας.



- Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η Επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 135



Παρών 1



14. Άρθρα 56, 57:



- Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών στο Σύνταγμα και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία δύο τρίτων.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 134



Παρών 1



15. Άρθρο 60



- Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής και αντίστοιχη υποχρέωση των μελών της Κυβέρνησης να ανταποκρίνονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.



Ναι 161



Όχι 133



Παρών 0



16. Άρθρο 73 παρ. 1



- Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης: Επαρκούς προνομοθετικής διαβούλευσης, αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου και μέτρων κωδικοποίησης της νομοθεσίας.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 133



Παρών 0



17. Άρθρο 77 παρ. 3



- Δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων αντισυνταγματικότητας του νόμου μετά την ψήφιση και πριν από τη δημοσίευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τη Βουλή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.



- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παραπέμπει έως ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο ανά βουλευτική σύνοδο. Για την παραπομπή από τη Βουλή απαιτείται η κατάθεση αιτήματος της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών.



- Τα ψηφισμένα νομοσχέδια των άρθρων 51 και 54 παραπέμπονται υποχρεωτικά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο πριν από τη δημοσίευσή τους.



- Έως την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κωλύεται η δημοσίευση του νόμου.



Ψήφισαν 294



Ναι 160



Όχι 133



Παρών 1



18. Άρθρο 78 παρ. 2, 6



- Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.



- Μπορεί να παρέχονται κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 133



Παρών 0



19. Άρθρο 79



- Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία.



- Υποχρέωση κατάθεσης και δημοσιότητας ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.



Ψήφισαν 294



Ναι 160, Όχι 133, Παρών 1



21 Άρθρο 82



Eτήσια έγκριση Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του επόμενου έτους, το οποίο δημοσιοποιείται και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 133



Παρών 2



22. Άρθρο 86



- Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο.



- Κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.



Άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 95



Παρών 40



23. Άρθρο 89



- Επιτρέπεται η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής, όπως ορίζει ο νόμος.



- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση ή η τοποθέτησή τους σε Ανεξάρτητες Αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους.



Ψήφισαν 294



Ναι 160



Όχι 95



Παρών 39



24. Άρθρο 90 παρ. 5



- Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 93



Παρών 42



25. Άρθρο 97



- Κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης ως προς την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 135



Παρών 1



26. Άρθρο 99



- Κατάργηση του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 134



Παρών 1



27. Άρθρο 100



- Πρόβλεψη της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας για ψηφισμένο νομοσχέδιο κατά το άρθρο 77 παρ. 3.



- Απόφαση περί συνταγματικότητας ψηφισμένου νομοσχεδίου δεσμεύει όλα τα δικαστήρια κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας.



Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δύο συμβούλους της Επικρατείας και δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια και από δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια. Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 132



Παρών 2



28. Άρθρο 101 παρ. 3, 5



- Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων.



- Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/ή με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα.



- Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την Επικράτεια.



Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.



Ψήφισαν 294



Ναι 159



Όχι 133



Παρών 2



29. Άρθρο 101A



- Επιλογή Προέδρων και Μελών Ανεξαρτήτων Αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου των δημοσίων πανεπιστημίων της Χώρας και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 96



Παρών 40



30. Άρθρο 102



- Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι έως δύο (2).



- Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης (φορολογική αποκέντρωση).



- Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.



- Οι πειθαρχικές ποινές αργίας/έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.



Ψήφισαν 294



Ναι 160



Όχι 95



Παρών 39



31. Άρθρο 103



- Υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.



- Η αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους.



- Νόμος ορίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού, που συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις, συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.



Ψήφισαν 294



Ναι 161



Όχι 133



Παρών 0



32. Άρθρο 118



- Μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30 ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.



Ψήφισαν 294



Ναι 158



Όχι 135



Παρών 1

Χρήστος Μπόκας Κατερίνα Τζουμερκιώτη 27.07.2026, 20:31