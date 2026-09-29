Nordic Monitor: Tο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία έφτασε στην αυλή του Ερντογάν, στο επίκεντρο ο ανιψιός του
Nordic Monitor: Tο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία έφτασε στην αυλή του Ερντογάν, στο επίκεντρο ο ανιψιός του
Οι κρίκοι μιας σύνθετης αλυσίδας που οδηγούν σε ένα επιχειρηματικό δίκτυο γύρω από τον Ουσάμε Ερντογάν, ανιψιό του Τούρκου Προέδρου, μπαίνουν στο στόχαστρο μετά την κατάρρευση επενδυτικών κεφαλαίων που επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές
Νέα ερωτήματα για το επιχειρηματικό δίκτυο που συνδέεται με τον στενό κύκλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί η μεγάλη κρίση που έχει ξεσπάσει στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά την έρευνα των αρχών για πιθανή χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων.
Σύμφωνα με την τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK), η υπόθεση αφορά επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 18 δισ. δολαρίων, ενώ οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις αποταμιεύσεις περισσότερων από 455.000 επενδυτών.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες ότι ορισμένα κεφάλαια συγκέντρωσαν μεγάλες θέσεις σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα και προσελκύοντας νέους επενδυτές. Όταν άρχισαν οι μαζικές αιτήσεις εξαγοράς, τα κεφάλαια αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν θέσεις, επιτείνοντας την πίεση στις τιμές και οδηγώντας σε αναταραχή στην αγορά.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις στελεχών επενδυτικών εταιρειών και διαχειριστών χαρτοφυλακίων, ενώ πρώην κυβερνητικό στέλεχος και νυν αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για παράνομα κέρδη μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Ο 31χρονος Ουσάμε Ερντογάν κατέχει το 18,37% της εταιρείας και περίπου το 24,09% των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο.
Η 1000 Yatırımlar έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι ψηφιακές πληρωμές, η ενέργεια, η κινητικότητα και το λογισμικό. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης τον Νοέμβριο του 2023.
Κατά την τελετή εισαγωγής της εταιρείας, ο Ουσάμε Ερντογάν εμφανίστηκε μαζί με τον Ενβέρ Τσεβίκ, ιδρυτή της EC Yatırımlar Holding, με τον οποίο υπήρχαν ήδη εταιρικές σχέσεις μέσω της μετοχικής σύνθεσης της 1000 Yatırımlar.
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Σύμφωνα με την τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK), η υπόθεση αφορά επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 18 δισ. δολαρίων, ενώ οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις αποταμιεύσεις περισσότερων από 455.000 επενδυτών.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες ότι ορισμένα κεφάλαια συγκέντρωσαν μεγάλες θέσεις σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα και προσελκύοντας νέους επενδυτές. Όταν άρχισαν οι μαζικές αιτήσεις εξαγοράς, τα κεφάλαια αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν θέσεις, επιτείνοντας την πίεση στις τιμές και οδηγώντας σε αναταραχή στην αγορά.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις στελεχών επενδυτικών εταιρειών και διαχειριστών χαρτοφυλακίων, ενώ πρώην κυβερνητικό στέλεχος και νυν αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για παράνομα κέρδη μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Στο επίκεντρο η 1000 YatırımlarΣύμφωνα με δημοσίευμα του Nordic Monitor, η υπόθεση έχει στρέψει την προσοχή και στην 1000 Yatırımlar Holding, της οποίας πρόεδρος είναι από την ίδρυσή της το 2022 ο Ουσάμε Ερντογάν, γιος του Μουσταφά Ερντογάν, αδελφού του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο 31χρονος Ουσάμε Ερντογάν κατέχει το 18,37% της εταιρείας και περίπου το 24,09% των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο.
Erdogan’s nephew in the spotlight as Turkey’s stock market manipulation probe widenshttps://t.co/NiBW6e62j2— Nordic Monitor (@nordicmonitor) September 29, 2026
Η 1000 Yatırımlar έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι ψηφιακές πληρωμές, η ενέργεια, η κινητικότητα και το λογισμικό. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης τον Νοέμβριο του 2023.
Κατά την τελετή εισαγωγής της εταιρείας, ο Ουσάμε Ερντογάν εμφανίστηκε μαζί με τον Ενβέρ Τσεβίκ, ιδρυτή της EC Yatırımlar Holding, με τον οποίο υπήρχαν ήδη εταιρικές σχέσεις μέσω της μετοχικής σύνθεσης της 1000 Yatırımlar.
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