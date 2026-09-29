Nordic Monitor: Tο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία έφτασε στην αυλή του Ερντογάν, στο επίκεντρο ο ανιψιός του

Οι κρίκοι μιας σύνθετης αλυσίδας που οδηγούν σε ένα επιχειρηματικό δίκτυο γύρω από τον Ουσάμε Ερντογάν, ανιψιό του Τούρκου Προέδρου, μπαίνουν στο στόχαστρο μετά την κατάρρευση επενδυτικών κεφαλαίων που επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές