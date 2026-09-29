Η μετάβαση των τεχνικών επαγγελμάτων στην ψηφιακή εποχή
Η μετάβαση των τεχνικών επαγγελμάτων στην ψηφιακή εποχή
Έρευνα του Douleutaras σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτυπώνει τις τάσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των σύγχρονων επαγγελματιών
Οι πελάτες, σήμερα, αναζητούν όλο και περισσότερο τεχνικές υπηρεσίες online, ενώ οι αξιολογήσεις έχουν γίνει το νέο «από στόμα σε στόμα». Παράλληλα, η τεχνολογία έχει περάσει από την προβολή στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση της δουλειάς και στην επικοινωνία με τους πελάτες.
Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη μετάβαση, παραμένουν ζητήματα που δεν λύνονται ψηφιακά, όπως η στελέχωση, οι νέες δεξιότητες και η ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη των επαγγελματιών.
Ο Douleutaras, ως πλατφόρμα που συνδέει καταναλωτές με τεχνικές υπηρεσίες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερες από 1.000.000 εργασίες, σε περισσότερους από 500.000 ικανοποιημένους πελάτες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους που αναζητούν μια υπηρεσία, με εκείνους που την προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει άμεση εικόνα για τις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο, αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, καθώς έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 4.200 επαγγελματίες, από 90 διαφορετικές ειδικότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη μετάβαση, παραμένουν ζητήματα που δεν λύνονται ψηφιακά, όπως η στελέχωση, οι νέες δεξιότητες και η ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη των επαγγελματιών.
Ο Douleutaras, ως πλατφόρμα που συνδέει καταναλωτές με τεχνικές υπηρεσίες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερες από 1.000.000 εργασίες, σε περισσότερους από 500.000 ικανοποιημένους πελάτες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους που αναζητούν μια υπηρεσία, με εκείνους που την προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει άμεση εικόνα για τις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο, αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, καθώς έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 4.200 επαγγελματίες, από 90 διαφορετικές ειδικότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα