Η μετάβαση των τεχνικών επαγγελμάτων στην ψηφιακή εποχή

Έρευνα του Douleutaras σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτυπώνει τις τάσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των σύγχρονων επαγγελματιών