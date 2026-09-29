Ελληνικά F-16 πάνω από τη Λευκωσία ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου, δείτε βίντεο

Στην παρέλαση αναμένεται επίσης, για πρώτη φορά σε εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, αεροπορική παρουσία της Αιγύπτου





Τα μαχητικά της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας







Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς είχε από τη Δευτέρα ενημερώσει το κοινό για τις προγραμματισμένες πτήσεις, διευκρινίζοντας ότι αποτελούν μέρος των προετοιμασιών για την παρέλαση και ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.



Αναβαθμισμένη ελληνική παρουσία Η παρουσία των F-16 αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα ξεχωρίσουν στη φετινή



Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα εμφανή παρουσία στους εορτασμούς, με τα F-16 να πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Η παρουσία ελληνικών μαχητικών είχε επανέλθει στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας το 2025, όταν δύο F-16 Viper πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία.



Ενισχυμένη θα είναι φέτος και η συμμετοχή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Πέραν του πεζοπόρου τμήματος της ΕΛΔΥΚ, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η παρουσία μηχανοκίνητων τμημάτων.



Κλείσιμο Παρουσία και της Αιγύπτου Στην παρέλαση αναμένεται επίσης, για πρώτη φορά στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, αεροπορική παρουσία της



Η συμμετοχή ελληνικών και αιγυπτιακών μέσων αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό, καθώς Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή στρατιωτική συνεργασία, με κοινές ασκήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης.



Μόλις την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ είχε προηγηθεί η πολυεθνική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 15–2026» στην Κρήτη, με τη συμμετοχή επίσης της Γαλλίας και της Ιταλίας.



Νέα συστήματα της Εθνικής Φρουράς Το ενδιαφέρον της φετινής παρέλασης δεν περιορίζεται πάντως στις συμμετοχές από το εξωτερικό. Η Εθνική Φρουρά αναμένεται να παρουσιάσει μέρος των νέων δυνατοτήτων που απέκτησε στο πλαίσιο του εξοπλιστικού της προγράμματος.



Ελληνικά μαχητικά F-16 πέταξαν το μεσημέρι της Τρίτης πάνω από τη Λευκωσία , πραγματοποιώντας δοκιμαστικές διελεύσεις ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.Τα μαχητικά της Ελληνικήςέγιναν ορατά και, κυρίως, αισθητά λόγω του ήχου σε μεγάλο μέρος της κυπριακής πρωτεύουσας λίγο μετά τις 11 το πρωί, καθώς πραγματοποίησαν χαμηλές διελεύσεις στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την παρέλαση.Τοείχε από τη Δευτέρα ενημερώσει το κοινό για τις προγραμματισμένες πτήσεις, διευκρινίζοντας ότι αποτελούν μέρος των προετοιμασιών για την παρέλαση και ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.Η παρουσία των F-16 αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα ξεχωρίσουν στη φετινή στρατιωτική παρέλαση , η οποία, σύμφωνα με το κυπριακό υπουργείο Άμυνας, θα είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα εμφανή παρουσία στους εορτασμούς, με τα F-16 να πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Η παρουσία ελληνικών μαχητικών είχε επανέλθει στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας το 2025, όταν δύο F-16 Viper πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία.Ενισχυμένη θα είναι φέτος και η συμμετοχή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Πέραν του πεζοπόρου τμήματος της ΕΛΔΥΚ, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η παρουσία μηχανοκίνητων τμημάτων.Στην παρέλαση αναμένεται επίσης, για πρώτη φορά στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, αεροπορική παρουσία της Αιγύπτου . Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην Κύπρο έχει ήδη μετασταθμεύσει αιγυπτιακό αεροσκάφος Ναυτικής Περιπολίας και Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, το οποίο βρίσκεται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.Η συμμετοχή ελληνικών και αιγυπτιακών μέσων αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό, καθώς Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή στρατιωτική συνεργασία, με κοινές ασκήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης.Μόλις την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ είχε προηγηθεί η πολυεθνική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 15–2026» στην Κρήτη, με τη συμμετοχή επίσης της Γαλλίας και της Ιταλίας.Το ενδιαφέρον της φετινής παρέλασης δεν περιορίζεται πάντως στις συμμετοχές από το εξωτερικό. Η Εθνική Φρουρά αναμένεται να παρουσιάσει μέρος των νέων δυνατοτήτων που απέκτησε στο πλαίσιο του εξοπλιστικού της προγράμματος.

Μεταξύ των συστημάτων που αναμένεται να παρουσιαστούν βρίσκεται το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα BARAK MX, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν ενταχθεί στις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.



Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας έχει ήδη προαναγγείλει ότι η φετινή παρέλαση θα είναι «αναβαθμισμένη και διαφορετική» από τις προηγούμενες.



Οι σημερινές διελεύσεις των ελληνικών F-16 αποτέλεσαν ουσιαστικά την πρώτη πρόγευση όσων θα παρουσιαστούν την Πέμπτη στη Λευκωσία, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία θα γιορτάσει τα 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της.