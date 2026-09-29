Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ολο το πλάνο αναβάθμισης από το σχήμα Fraport-Koπελούζου-Κωνσταντακόπουλου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ολο το πλάνο αναβάθμισης από το σχήμα Fraport-Koπελούζου-Κωνσταντακόπουλου
Νωρίς μέσα στον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα μπουν οι υπογραφές για την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου (CCD) με την επίσημη παραλαβή των χώρων του αεροδρομίου από το επενδυτικό σχήμα
Με ορίζοντα το τελευταίο τρίμηνο του 2029 τοποθετείται η ολοκλήρωση των επικείμενων εργασιών για την αναμόρφωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας εν όψει και της παραχώρησης στο ανάδοχο σχήμα των Fraport, Delta Airport Investments του ομίλου Kοπελούζου και Πηλέας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών αλλά και οι προβλέψεις της επιβατικής κίνησης με διπλασιασμό σε βάθος δεκαετίας σε σύγκριση με νούμερα του 2025 περιλαμβάνεται στη τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που τίθεται σε διαβούλευση έως τις 9 Νοεμβρίου. Νωρίς μέσα στο Νοέμβριο άλλωστε κι εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ότι θα μπούν οι υπογραφές για την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου (CCD) με την επίσημη παραλαβή των χώρων του αεροδρομίου από το επενδυτικό σχήμα.
Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η υπογραφή της σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο κι εν συνεχεία τον Ιούλιο η σχετική κύρωσή της από τη Βουλή για την 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Όπως προβλέπεται, στο αρχικό σχήμα υπό την «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» με τη συμμετοχή κατά 51% της Fraport και από 24,5% στις Delta Airport Investments και Πηλέας, προβλέπεται και η είσοδος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου), με ποσοστό 10% που θα μεταβιβαστεί χωρίς αντάλλαγμα, αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους μειώνοντας τελικά το ποσοστό στο 45,9% για τη Fraport και στο 22,05% για καθένα από τους δύο έτερους μετόχους.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών αλλά και οι προβλέψεις της επιβατικής κίνησης με διπλασιασμό σε βάθος δεκαετίας σε σύγκριση με νούμερα του 2025 περιλαμβάνεται στη τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που τίθεται σε διαβούλευση έως τις 9 Νοεμβρίου. Νωρίς μέσα στο Νοέμβριο άλλωστε κι εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ότι θα μπούν οι υπογραφές για την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου (CCD) με την επίσημη παραλαβή των χώρων του αεροδρομίου από το επενδυτικό σχήμα.
Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η υπογραφή της σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο κι εν συνεχεία τον Ιούλιο η σχετική κύρωσή της από τη Βουλή για την 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Όπως προβλέπεται, στο αρχικό σχήμα υπό την «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» με τη συμμετοχή κατά 51% της Fraport και από 24,5% στις Delta Airport Investments και Πηλέας, προβλέπεται και η είσοδος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου), με ποσοστό 10% που θα μεταβιβαστεί χωρίς αντάλλαγμα, αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους μειώνοντας τελικά το ποσοστό στο 45,9% για τη Fraport και στο 22,05% για καθένα από τους δύο έτερους μετόχους.
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