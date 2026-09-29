Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ολο το πλάνο αναβάθμισης από το σχήμα Fraport-Koπελούζου-Κωνσταντακόπουλου

Νωρίς μέσα στον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα μπουν οι υπογραφές για την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου (CCD) με την επίσημη παραλαβή των χώρων του αεροδρομίου από το επενδυτικό σχήμα