Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά την Τετάρτη 30/9 η πλατφόρμα Α21, πότε εμφανίζεται η τέταρτη δόση
Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά την Τετάρτη 30/9 η πλατφόρμα Α21, πότε εμφανίζεται η τέταρτη δόση
Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού
Η εκκαθάριση της τέταρτη διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνεται, ενώ η πλατφόρμα Α21 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 το πρωί, για νέες τροποποιητικές αιτήσεις, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ.
Υπενθυμίζεται, ότι η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά αποθηκευμένη.
Αν κάποιος προσπαθήσει τώρα να μπει στην πλατφόρμα θα διαπιστώσει πώς αυτή παραμένει προσωρινά κλειστή όσο ο ΟΠΕΚΑ ολοκληρώνει την εκκαθάριση της τέταρτη δόσης.
Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης ώστε να υποβάλλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους.
Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, ο ΟΠΕΚΑ απαιτεί οριστική υποβολή και έγκριση.
-Τέταρτη δόση: 30 Σεπτεμβρίου, για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
-Πέμπτη δόση: 30 Νοεμβρίου, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
-Έκτη και τελευταία δόση: Αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου
Οι ημερομηνίες των μελλοντικών πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ' επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.
Υπενθυμίζεται, ότι η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά αποθηκευμένη.
Αν κάποιος προσπαθήσει τώρα να μπει στην πλατφόρμα θα διαπιστώσει πώς αυτή παραμένει προσωρινά κλειστή όσο ο ΟΠΕΚΑ ολοκληρώνει την εκκαθάριση της τέταρτη δόσης.
Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης ώστε να υποβάλλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους.
Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, ο ΟΠΕΚΑ απαιτεί οριστική υποβολή και έγκριση.
Οι επόμενες πληρωμές του Α21Με βάση τον προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δόσεις του 2026 διαμορφώνονται ως εξής:
-Τέταρτη δόση: 30 Σεπτεμβρίου, για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
-Πέμπτη δόση: 30 Νοεμβρίου, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
-Έκτη και τελευταία δόση: Αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου
Οι ημερομηνίες των μελλοντικών πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ.
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοιΟι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ' επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.
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