Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά την Τετάρτη 30/9 η πλατφόρμα Α21, πότε εμφανίζεται η τέταρτη δόση

Οι επόμενες πληρωμές του Α21

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Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (

) ή του

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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ' επέκταση, το ποσό της επόμενης

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