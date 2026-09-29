Ομόλογα σε ελεύθερη πτώση και αποδόσεις στα ύψη ενώ ο Τραμπ διαψεύδει παραχωρήσεις στο Ιράν
Ομόλογα σε ελεύθερη πτώση και αποδόσεις στα ύψη ενώ ο Τραμπ διαψεύδει παραχωρήσεις στο Ιράν
Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν τίτλους μακράς διάρκειας - Εύθραυστες και οι αγορές μετοχών
Νέα έντονη πίεση δέχονται οι διεθνείς αγορές ομολόγων, με τις πρωινές τιμές να δείχνουν περαιτέρω πτώση στις τιμές των κρατικών τίτλων και άνοδο των αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού κόστους χρήματος.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται πάνω από το 5,2%, σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για την αγορά κρατικού χρέους των τελευταίων ετών. Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν τίτλους μακράς διάρκειας.
Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου πλησιάζει το 5%, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στον μήνα, καθώς οι αγορές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.
Η πίεση στα ομόλογα ενισχύεται και από το ενεργειακό μέτωπο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, με το συμβόλαιο του Brent με λήξη Νοεμβρίου να κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά συνεχίζει να ενσωματώνει το γεωπολιτικό ρίσκο από τη Μέση Ανατολή.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των επαφών ΗΠΑ και Ιράν, με τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση να περιορίζονται μετά τη δημόσια διάψευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει άρση κυρώσεων ή ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε δημοσίευμα του Axios μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «δεν προσέφερε τίποτα» στο Ιράν και ζητώντας την ανάκληση του σχετικού ρεπορτάζ. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για πιθανές αμερικανικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
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Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται πάνω από το 5,2%, σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για την αγορά κρατικού χρέους των τελευταίων ετών. Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν τίτλους μακράς διάρκειας.
Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου πλησιάζει το 5%, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στον μήνα, καθώς οι αγορές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.
Η πίεση στα ομόλογα ενισχύεται και από το ενεργειακό μέτωπο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, με το συμβόλαιο του Brent με λήξη Νοεμβρίου να κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά συνεχίζει να ενσωματώνει το γεωπολιτικό ρίσκο από τη Μέση Ανατολή.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των επαφών ΗΠΑ και Ιράν, με τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση να περιορίζονται μετά τη δημόσια διάψευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει άρση κυρώσεων ή ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε δημοσίευμα του Axios μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «δεν προσέφερε τίποτα» στο Ιράν και ζητώντας την ανάκληση του σχετικού ρεπορτάζ. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για πιθανές αμερικανικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
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