Ομόλογα σε ελεύθερη πτώση και αποδόσεις στα ύψη ενώ ο Τραμπ διαψεύδει παραχωρήσεις στο Ιράν

Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν τίτλους μακράς διάρκειας - Εύθραυστες και οι αγορές μετοχών