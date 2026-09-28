Από τη χλιδή, στη φυλακή: Οι 5 μεγιστάνες στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει την Τουρκία

Οι «ευυπόληπτοι» billionaires και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας - Οι εταιρείες τους και οι κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων