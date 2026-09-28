Από τη χλιδή, στη φυλακή: Οι 5 μεγιστάνες στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει την Τουρκία
Από τη χλιδή, στη φυλακή: Οι 5 μεγιστάνες στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει την Τουρκία
Οι «ευυπόληπτοι» billionaires και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας - Οι εταιρείες τους και οι κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων
Επιχειρηματίες υψηλού βεληνεκούς, που κατά τεκμήριο συμμετέχουν στη νέα γενιά της χρηματιστηριακής ελίτ της Τουρκίας, εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο που εδώ και δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε στη γείτονα. Ανάμεσά τους πέντε τουλάχιστον εμβληματικά πρόσωπα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Τουρκίας, που έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, που επισύρουν μεγάλες ποινές, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν ήδη να δεσμεύουν περιουσιακά τους στοιχεία, όπως και συγγενών και στενών συνεργατών τους.
Πρόκειται για τους Altunç Kumova, επικεφαλής της Destek Holding, Emre Tezmen, ιδρυτή και επικεφαλής της Tera Holding, Namık Kemal Gökalp, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Hedef Holding, Muhammed Yarız προέδρου της Pusula Portfolio Management Inc. και Serdar Turhan προέδρου της Pusula Investment Holding και της Katilimevim. Όλοι αυτοί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εκτοξεύτηκαν στην κορυφή της νέας επιχειρηματικής ελίτ της Τουρκίας, αλλά είδαν μέσα σε λίγες ημέρες την αξία των συμμετοχών τους να καταρρέει, με πολλαπλάσια δηλαδή ταχύτητα απ’ αυτήν που δημιουργήθηκε, μέσα από την αυτοϋπονόμευση των παράνομων πρακτικών τους.
Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν συλληφθεί 51 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας γύρω από επενδυτικά funds, που λειτουργούσαν σχήματα “Ponzi”. Ήδη 131 funds, που διαχειρίζονται επτά εταιρείες βρίσκονται σε εκκαθάριση κατόπιν εντολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας.
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Πρόκειται για τους Altunç Kumova, επικεφαλής της Destek Holding, Emre Tezmen, ιδρυτή και επικεφαλής της Tera Holding, Namık Kemal Gökalp, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Hedef Holding, Muhammed Yarız προέδρου της Pusula Portfolio Management Inc. και Serdar Turhan προέδρου της Pusula Investment Holding και της Katilimevim. Όλοι αυτοί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εκτοξεύτηκαν στην κορυφή της νέας επιχειρηματικής ελίτ της Τουρκίας, αλλά είδαν μέσα σε λίγες ημέρες την αξία των συμμετοχών τους να καταρρέει, με πολλαπλάσια δηλαδή ταχύτητα απ’ αυτήν που δημιουργήθηκε, μέσα από την αυτοϋπονόμευση των παράνομων πρακτικών τους.
Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν συλληφθεί 51 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας γύρω από επενδυτικά funds, που λειτουργούσαν σχήματα “Ponzi”. Ήδη 131 funds, που διαχειρίζονται επτά εταιρείες βρίσκονται σε εκκαθάριση κατόπιν εντολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας.
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