Τουρκία: Στο υπουργικό η κρίση των funds – Ρευστοποιούνται 131 επενδυτικά κεφάλαια με 455.000 επενδυτές

Η κυβέρνηση Ερντογάν εξετάζει νέα μέτρα για να «μαζέψει» την κρίση των επενδυτικών funds, καθώς οι αρχές διέταξαν τη ρευστοποίηση 131 κεφαλαίων, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς