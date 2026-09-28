Τουρκία: Στο υπουργικό η κρίση των funds – Ρευστοποιούνται 131 επενδυτικά κεφάλαια με 455.000 επενδυτές
Τουρκία: Στο υπουργικό η κρίση των funds – Ρευστοποιούνται 131 επενδυτικά κεφάλαια με 455.000 επενδυτές
Η κυβέρνηση Ερντογάν εξετάζει νέα μέτρα για να «μαζέψει» την κρίση των επενδυτικών funds, καθώς οι αρχές διέταξαν τη ρευστοποίηση 131 κεφαλαίων, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς
Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της Τουρκίας περνά στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας, καθώς το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να εξετάσει σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις και πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή μιας νέας αναταραχής.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ αναμένεται να ενημερώσει τους υπουργούς τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για τις παρεμβάσεις που εξετάζονται προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη συνεδρίαση θα αξιολογηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, καθώς και η προετοιμασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για πιθανές νομικές και διοικητικές αλλαγές. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00 τοπική ώρα στην Άγκυρα.
Σε σημερινή του ανάρτηση στο X, ο Σιμσέκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ρευστότητας στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η μετάδοση των αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ευρύτερη οικονομία.
Οι πιέσεις στις αγορές συνεχίστηκαν, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Τουρκίας να υποχωρεί έως και 3%, ενώ η τουρκική λίρα κατέγραφε μικρές απώλειες.
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Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ αναμένεται να ενημερώσει τους υπουργούς τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για τις παρεμβάσεις που εξετάζονται προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη συνεδρίαση θα αξιολογηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, καθώς και η προετοιμασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για πιθανές νομικές και διοικητικές αλλαγές. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00 τοπική ώρα στην Άγκυρα.
Σε σημερινή του ανάρτηση στο X, ο Σιμσέκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ρευστότητας στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η μετάδοση των αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ευρύτερη οικονομία.
Οι πιέσεις στις αγορές συνεχίστηκαν, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Τουρκίας να υποχωρεί έως και 3%, ενώ η τουρκική λίρα κατέγραφε μικρές απώλειες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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