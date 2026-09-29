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Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζει και τρίτη πετρελαϊκή εταιρεία στην Ιταλία
Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζει και τρίτη πετρελαϊκή εταιρεία στην Ιταλία
Χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρεία Εni και σήμερα η σχετική «έκπτωση» άρχισε να εφαρμόζεται και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Italiana Petroli
Μετά την απόφαση των πετρελαϊκών εταιρειών Εni και Italiana Petroli να θέσουν πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, και η εταιρία Q8 Italia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση.
«Η Q8 Italia, αποδεχόμενη σχετική έκκληση της ιταλικής κυβέρνησης, θα θέσει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το εν λόγω μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί για διάστημα τριάντα ημέρων, αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, «με στόχο να υπάρξουν χειροπιαστές, θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές».
Χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρεία Εni (το 32% των μετοχών της οποίας ανήκει στο ιταλικό δημόσιο) και σήμερα η σχετική «έκπτωση» άρχισε να εφαρμόζεται και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Italiana Petroli, ιδιοκτησίας του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αζερμπαϊτζάν.
«Η Q8 Italia, αποδεχόμενη σχετική έκκληση της ιταλικής κυβέρνησης, θα θέσει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το εν λόγω μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί για διάστημα τριάντα ημέρων, αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, «με στόχο να υπάρξουν χειροπιαστές, θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές».
Χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρεία Εni (το 32% των μετοχών της οποίας ανήκει στο ιταλικό δημόσιο) και σήμερα η σχετική «έκπτωση» άρχισε να εφαρμόζεται και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Italiana Petroli, ιδιοκτησίας του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αζερμπαϊτζάν.
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