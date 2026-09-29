Η επένδυση στις δεξιότητες είναι η πραγματική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η συνεχής μάθηση, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια