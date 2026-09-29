Η επένδυση στις δεξιότητες είναι η πραγματική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Η επένδυση στις δεξιότητες είναι η πραγματική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Η συνεχής μάθηση, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια
Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την τεχνολογία στους ανθρώπους. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον το αν το AI θα αλλάξει τον κόσμο της εργασίας, αλλά το πώς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία.
Στον Όμιλο Motor Oil, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για εξέλιξη και πρωτοπορία. Από τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την αξιοποίηση δεδομένων έως τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τις εταιρείες και τους πελάτες του Ομίλου, το AI αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό επιταχυντή ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Πιστεύουμε, όμως, ότι η πραγματική αξία κάθε τεχνολογικής επένδυσης δεν κρίνεται μόνο από τα εργαλεία που διαθέτει ένας Όμιλος, αλλά και από την ικανότητα των ανθρώπων του να τα αξιοποιούν ουσιαστικά. Και γι’ αυτό, παράλληλα με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τρόπο που εργαζόμαστε και εξελισσόμαστε, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτεί η νέα εποχή της εργασίας για τους ανθρώπους μας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στον Όμιλο Motor Oil, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για εξέλιξη και πρωτοπορία. Από τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την αξιοποίηση δεδομένων έως τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τις εταιρείες και τους πελάτες του Ομίλου, το AI αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό επιταχυντή ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Πιστεύουμε, όμως, ότι η πραγματική αξία κάθε τεχνολογικής επένδυσης δεν κρίνεται μόνο από τα εργαλεία που διαθέτει ένας Όμιλος, αλλά και από την ικανότητα των ανθρώπων του να τα αξιοποιούν ουσιαστικά. Και γι’ αυτό, παράλληλα με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τρόπο που εργαζόμαστε και εξελισσόμαστε, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτεί η νέα εποχή της εργασίας για τους ανθρώπους μας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα