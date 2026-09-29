Χρηματιστήριο: Σταθεροποίηση μετά το διήμερο ράλι, στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζει τις αντοχές του μετά την επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες - Συνεχίζεται η μάχη για τον έκτο ανοδικό μήνα - Οι επενδυτές αξιολογούν τις διεθνείς πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα