Χρηματιστήριο: Σταθεροποίηση μετά το διήμερο ράλι, στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήριο: Σταθεροποίηση μετά το διήμερο ράλι, στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζει τις αντοχές του μετά την επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες - Συνεχίζεται η μάχη για τον έκτο ανοδικό μήνα - Οι επενδυτές αξιολογούν τις διεθνείς πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα
Σε φάση συσσώρευσης βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις δύο ισχυρές ανοδικές συνεδριάσεις που προηγήθηκαν, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις διεθνείς εξελίξεις και να προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.704,33 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.694,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.706,87 μονάδες.
Η παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Δεν αποκλείεται η εικόνα στις ξένες αγορές να επηρεάσει και τη στάση των επενδυτών στο Χ.Α., οδηγώντας σε κάποιες κινήσεις αποκόμισης κερδών μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί. Ωστόσο, η συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων, κυρίως σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις.
Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.704,33 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.694,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.706,87 μονάδες.
Η παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Δεν αποκλείεται η εικόνα στις ξένες αγορές να επηρεάσει και τη στάση των επενδυτών στο Χ.Α., οδηγώντας σε κάποιες κινήσεις αποκόμισης κερδών μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί. Ωστόσο, η συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων, κυρίως σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις.
Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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