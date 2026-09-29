Ανακαινίζω: Λήγει αύριο η προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Ανακαινίζω: Λήγει αύριο η προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Στις 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω» καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο - Το «Ανακαινίζω» καλύπτει από το 70% έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων - Περίπου 100.000 αιτήσεις
Την Τετάρτη 30/9 τελειώνει η αγωνία για τους ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω», διεκδικώντας κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ακινήτων.
Η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας εκπνέει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έχουν φτάσει περίπου στις 100.000.
Για άγαμο σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 ορίζεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
Για έγγαμο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, ενώ με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ και με δύο ανήλικα τέκνα σε 35.000 και 45.000 ευρώ.
Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο, τα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και 39.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο, είτε πρόκειται για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης είτε για μονογονεϊκές οικογένειες, προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ και στις δύο εισοδηματικές κατηγορίες.
Επιπλέον, κατά το δεύτερο στάδιο της δράσης και στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση που αφορά τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Για τις ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.
Η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας εκπνέει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έχουν φτάσει περίπου στις 100.000.
Τα νέα εισοδηματικά όριαΣτην ΚΥΑ οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίστανται από τους όρους «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα», ενώ τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την εισοδηματική κατηγορία.
Για άγαμο σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 ορίζεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
Για έγγαμο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, ενώ με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ και με δύο ανήλικα τέκνα σε 35.000 και 45.000 ευρώ.
Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο, τα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και 39.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο, είτε πρόκειται για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης είτε για μονογονεϊκές οικογένειες, προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ και στις δύο εισοδηματικές κατηγορίες.
Επιπλέον, κατά το δεύτερο στάδιο της δράσης και στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση που αφορά τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Τι ισχύει για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2026Διευκρινίζεται και τι ισχύει για τις κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς για να ενταχθεί ένα τέτοιο ακίνητο στη δράση θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.
Για τις ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.
Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών». Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.
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