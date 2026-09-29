Ανακαινίζω: Λήγει αύριο η προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Στις 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω» καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο - Το «Ανακαινίζω» καλύπτει από το 70% έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων - Περίπου 100.000 αιτήσεις