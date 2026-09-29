e-contract από την nrg
e-contract από την nrg
Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το e-contract της nrg να ξεχωρίζει. Ένα 100% digital εργαλείο που φέρνει την ενέργεια στη σημερινή εποχή και κάνει το κλείσιμο συμβολαίου τόσο γρήγορο και απλό, όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητας μας
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Κάθε μέρα κάνουμε δεκάδες online κινήσεις, σχεδόν χωρίς να το σκεφτόμαστε, είτε πρόκειται για το νοικοκυριό μας είτε για την επιχείρησή μας. Παραγγέλνουμε τον καφέ μας πριν φτάσουμε στο γραφείο. Κλείνουμε εισιτήρια για ένα θέατρο ή μια συναυλία μέσα από το κινητό, ενώ είμαστε στο μετρό. Ψωνίζουμε, πληρώνουμε, κλείνουμε ραντεβού και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε λίγα λεπτά, από όπου κι αν βρισκόμαστε.
Και όμως, υπήρχε ακόμη κάτι που δεν είχε ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο: το συμβόλαιο ενέργειας. Μια διαδικασία που για χρόνια παρέμενε συνδεδεμένη με αιτήσεις, έγγραφα, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή. Βήματα που μοιάζουν όλο και πιο παράταιρα σε μια καθημερινότητα που έχει γίνει ψηφιακή, γρήγορη και πολύ πιο απλή. Γιατί, λοιπόν, η ενέργεια να αποτελεί εξαίρεση;
Τι θα γινόταν αν ένα νέο συμβόλαιο μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα όσο μια online παραγγελία; Από το κινητό ή το laptop, σε λίγα λεπτά, χωρίς περιττές διαδικασίες και με απόλυτη εικόνα για κάθε βήμα. Με άλλα λόγια, τι θα γινόταν αν το συμβόλαιο ενέργειας ακολουθούσε επιτέλους τον τρόπο με τον οποίο ζούμε;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάθε μέρα κάνουμε δεκάδες online κινήσεις, σχεδόν χωρίς να το σκεφτόμαστε, είτε πρόκειται για το νοικοκυριό μας είτε για την επιχείρησή μας. Παραγγέλνουμε τον καφέ μας πριν φτάσουμε στο γραφείο. Κλείνουμε εισιτήρια για ένα θέατρο ή μια συναυλία μέσα από το κινητό, ενώ είμαστε στο μετρό. Ψωνίζουμε, πληρώνουμε, κλείνουμε ραντεβού και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε λίγα λεπτά, από όπου κι αν βρισκόμαστε.
Και όμως, υπήρχε ακόμη κάτι που δεν είχε ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο: το συμβόλαιο ενέργειας. Μια διαδικασία που για χρόνια παρέμενε συνδεδεμένη με αιτήσεις, έγγραφα, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή. Βήματα που μοιάζουν όλο και πιο παράταιρα σε μια καθημερινότητα που έχει γίνει ψηφιακή, γρήγορη και πολύ πιο απλή. Γιατί, λοιπόν, η ενέργεια να αποτελεί εξαίρεση;
Τι θα γινόταν αν ένα νέο συμβόλαιο μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα όσο μια online παραγγελία; Από το κινητό ή το laptop, σε λίγα λεπτά, χωρίς περιττές διαδικασίες και με απόλυτη εικόνα για κάθε βήμα. Με άλλα λόγια, τι θα γινόταν αν το συμβόλαιο ενέργειας ακολουθούσε επιτέλους τον τρόπο με τον οποίο ζούμε;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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