e-contract από την nrg

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το e-contract της nrg να ξεχωρίζει. Ένα 100% digital εργαλείο που φέρνει την ενέργεια στη σημερινή εποχή και κάνει το κλείσιμο συμβολαίου τόσο γρήγορο και απλό, όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητας μας