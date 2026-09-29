Φυσικό αέριο: Το timing της Atlantic SEE LNG Trade που αποδεικνύεται «χρυσό»

Η νέα 20ετής συμφωνία της Venture Global με την China Gas αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του LNG που έχει εξασφαλίσει η Atlantic SEE LNG Trade, με συμμετοχή AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, πριν την εκτίναξη των τιμών και τη νέα ενεργειακή αβεβαιότητα