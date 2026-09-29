Φυσικό αέριο: Το timing της Atlantic SEE LNG Trade που αποδεικνύεται «χρυσό»
Φυσικό αέριο: Το timing της Atlantic SEE LNG Trade που αποδεικνύεται «χρυσό»
Η νέα 20ετής συμφωνία της Venture Global με την China Gas αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του LNG που έχει εξασφαλίσει η Atlantic SEE LNG Trade, με συμμετοχή AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, πριν την εκτίναξη των τιμών και τη νέα ενεργειακή αβεβαιότητα
Η έλλειψη φυσικού αερίου και η διαρκής άνοδος της τιμής του έχει οδηγήσει σε ορισμένα αναπάντεχα γεγονότα, τα οποία έχουν εμμέσως και ελληνικό ενδιαφέρον.
Προ ημερών, η Venture Global, η οποία έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών για την πώληση LNG στην Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε 20ετή συμφωνία αγοραπωλησίας 0,5 MTPA με την China Gas και με έναρξη το 2030, ανεβάζοντας την συνολική μακροπρόθεσμη δέσμευση ποσοτήτων LNG των Κινέζων έναντι της Venture Global στα 2,5 MTPA.
Αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι οι Κινέζοι αγοράζουν, παρά τις υψηλότερες τιμές και τους δασμούς ύψους 15% που επιβάλλει το Πεκίνο στο αμερικανικό LNG, από τον ίδιο προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί η Atlantic SEE LNG Trade. Και, κυρίως, το γεγονός ότι η Atlantic SEE LNG Trade πρόλαβε και εξασφάλισε 1,5 BCM για 20 χρόνια με τιμές προ κρίσης.
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Προ ημερών, η Venture Global, η οποία έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών για την πώληση LNG στην Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε 20ετή συμφωνία αγοραπωλησίας 0,5 MTPA με την China Gas και με έναρξη το 2030, ανεβάζοντας την συνολική μακροπρόθεσμη δέσμευση ποσοτήτων LNG των Κινέζων έναντι της Venture Global στα 2,5 MTPA.
Αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι οι Κινέζοι αγοράζουν, παρά τις υψηλότερες τιμές και τους δασμούς ύψους 15% που επιβάλλει το Πεκίνο στο αμερικανικό LNG, από τον ίδιο προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί η Atlantic SEE LNG Trade. Και, κυρίως, το γεγονός ότι η Atlantic SEE LNG Trade πρόλαβε και εξασφάλισε 1,5 BCM για 20 χρόνια με τιμές προ κρίσης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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