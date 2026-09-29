Την εξανάγκασαν σε βουτιά 80 μέτρων ενώ ούρλιαζε «μη με ρίξετε»: Έρευνα για τρομακτικό extreme sport στο Νταγκεστάν

Tουρίστρια εμφανίζεται σε βίντεο να παρακαλά τους εκπαιδευτές και τον σύντροφό της να την αφήσουν να φύγει

Ρωσία έχει προκαλέσει έρευνα των τοπικών αρχών, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τη γυναίκα να παρακαλά απεγνωσμένα να μην πραγματοποιήσει ένα παράτολμο άλμα πάνω από φαράγγι, προτού τελικά βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου 80 μέτρων.



Σύμφωνα με την











«Αφήστε με, φοβάμαι»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, που επικαλούνται δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα είχε αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο εκκίνησης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές δεν σεβάστηκαν την επιθυμία της. Αντίθετα, τη συγκράτησαν και την οδήγησαν προς την άκρη του γκρεμού.



Σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να φωνάζει: «Όχι! Όχι! Αφήστε με, αφήστε με! Σας παρακαλώ, Γέγκορ! Μην το κάνεις! Σε παρακαλώ!». Ο σύζυγός της, Γέγκορ, φέρεται να κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, αντί να παρέμβει, φαινόταν να διασκεδάζει με την κατάσταση.



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Τελικά η βουτιά πραγματοποιήθηκε και η τουρίστρια επέζησε. Όταν επέστρεψε στην πλατφόρμα, ωστόσο, εμφανίστηκε εξοργισμένη και αναστατωμένη. Ένας εργαζόμενος φέρεται να την προκάλεσε λέγοντας: «Άλλη μία φορά;». Η γυναίκα απάντησε: «Όχι, όχι, όχι! Είπα "όχι"! Φοβάμαι... Αφήστε με!»



Έρευνα για την ασφάλεια της ατραξιόν

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, αλλά και για άλλες καταγγελίες επισκεπτών που υποστηρίζουν ότι πιέστηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους.



Μια εφιαλτική εμπειρία για μια τουρίστρια στηέχει προκαλέσει έρευνα των τοπικών αρχών, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τη γυναίκα να παρακαλά απεγνωσμένα να μην πραγματοποιήσει ένα παράτολμο άλμα πάνω από φαράγγι, προτού τελικά βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου 80 μέτρων.Σύμφωνα με την Daily Mail , το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό κέντρο στον ποταμό Σουλάκ, σε ορεινή περιοχή του Νταγκεστάν . Η γυναίκα συμμετείχε σε μια δραστηριότητα τύπου «pendulum jump», ένα extreme sport με ειδικό εξοπλισμό, διαφορετικό από το παραδοσιακό bungee jumping.Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η τουρίστρια εμφανίζεται δεμένη με ιμάντες και καθισμένη στο ειδικό κάθισμα, ενώ εμφανώς πανικόβλητη προσπαθεί να πείσει τους υπεύθυνους να μην προχωρήσουν. «Σας παρακαλώ, μην με πετάξετε έτσι! Όχι, μην το κάνετε!», ακούγεται να λέει.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, που επικαλούνται δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα είχε αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο εκκίνησης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές δεν σεβάστηκαν την επιθυμία της. Αντίθετα, τη συγκράτησαν και την οδήγησαν προς την άκρη του γκρεμού.Σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να φωνάζει: «Όχι! Όχι! Αφήστε με, αφήστε με! Σας παρακαλώ, Γέγκορ! Μην το κάνεις! Σε παρακαλώ!». Ο σύζυγός της, Γέγκορ, φέρεται να κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, αντί να παρέμβει, φαινόταν να διασκεδάζει με την κατάσταση.Κάποια στιγμή, ένας από τους υπεύθυνους φέρεται να κλώτσησε τα πόδια της γυναίκας για να πάρει τη σωστή θέση πριν από την πτώση. «Φοβάμαι», ακούγεται να λέει η γυναίκα, ενώ συνεχίζει να ζητά να την αφήσουν.Τελικά η βουτιά πραγματοποιήθηκε και η τουρίστρια επέζησε. Όταν επέστρεψε στην πλατφόρμα, ωστόσο, εμφανίστηκε εξοργισμένη και αναστατωμένη. Ένας εργαζόμενος φέρεται να την προκάλεσε λέγοντας: «Άλλη μία φορά;». Η γυναίκα απάντησε: «Όχι, όχι, όχι! Είπα "όχι"! Φοβάμαι... Αφήστε με!»Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, αλλά και για άλλες καταγγελίες επισκεπτών που υποστηρίζουν ότι πιέστηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους.

Μία από τις προηγούμενες καταγγελίες αφορά τη 41χρονη Αναστασία από τη Μόσχα, η οποία υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι την ανάγκασαν να πραγματοποιήσει το άλμα. Σύμφωνα με τις αναφορές, διαγνώστηκε αργότερα με κάκωση νωτιαίου μυελού.



Μια άλλη επισκέπτρια, η Σόνια, ανέφερε ότι τραυματίστηκε όταν το σχοινί τυλίχθηκε γύρω από το πόδι της. Υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτές δεν της είχαν δώσει επαρκείς οδηγίες πριν από το άλμα και στη συνέχεια την κατηγόρησαν για λάθος εκτέλεση.



Οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση έχει περάσει τους προβλεπόμενους τοπικούς ελέγχους ασφαλείας.