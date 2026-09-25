Τουρκία: Έρευνα-μαμούθ για επενδυτικά κεφάλαια, 76 ύποπτοι, 45 συλλήψεις

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Συνολικά 45 άτομα συνελήφθησαν στηνστο πλαίσιο μιας έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με τον υπουργό Οικονομικών να διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησής του.«Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνηςμε ανάρτηση στο X.«Τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών της οικογένειάς τους έχουν παγώσει», συνέχισε.Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν επτά εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μμε.Όλες τέθηκαν σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK), η οποία δήλωσε ότι διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.Χθες το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικώναπέρριψε ως «αβάσιμες» φήμες για αποχώρησή του. «Τέτοιες εικασίες, που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας μας, δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», τόνισε με ανάρτηση στο X.Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η SPK εξέδωσε οδηγίες στις 28 Αυγούστου, δίνοντας εντολή σε funds να μην επενδύουν πλέον όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μία μόνο μετοχή και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.Για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, τα funds άρχισαν να πωλούν μετοχές και επενδυτές άρχισαν να αποσύρονται. Στη συνέχεια, ορισμένα funds είπαν ότι δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αρκετά γρήγορα.Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις κατηγορίες περί οργανωμένου εγκλήματος, απάτης κατά του κράτους και παραβιάσεων της νομοθεσίας για χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και φοροδιαφυγής.Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι αμφισβητούν την αδυναμία των ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν νωρίτερα σε αυτήν την υπόθεση.