Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου, τα σχέδια για ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα και η ενεργειακή αναβάθμιση ως νέος πυλώνας - Οι συνέργειες με τη ΔΕΗ, η πτώση 1% της αγοράς και η επόμενη μέρα του «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια»