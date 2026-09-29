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Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωτσόβολος ΔΕΗ

Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου, τα σχέδια για ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα και η ενεργειακή αναβάθμιση ως νέος πυλώνας - Οι συνέργειες με τη ΔΕΗ, η πτώση 1% της αγοράς και η επόμενη μέρα του «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια»

Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος
Στέλιος Μορφίδης
Με επενδύσεις 16-17 εκατ. ευρώ, νέα μοντέλα καταστημάτων και μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες και στην ενεργειακή αναβάθμιση προχωρά η Κωτσόβολος στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας πλέον συμπληρώσει περισσότερο από δύο χρόνια υπό την ομπρέλα του ομίλου ΔΕΗ.

Το περίγραμμα των επόμενων κινήσεων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καραγιαννάκης (κεντρ. φωτ.), στην πρώτη επί της ουσίας δημόσια εμφάνιση της διοίκησης μετά την εξαγορά, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε συζήτηση με δημοσιογράφους περιέγραψε πώς αλλάζει η λογική του δικτύου, άνοιξε περισσότερο τα χαρτιά του για τις συνέργειες με τη ΔΕΗ και έδωσε την εικόνα μιας αγοράς που εξακολουθεί να πιέζεται.

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Στέλιος Μορφίδης
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