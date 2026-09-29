Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος
Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος
Το νέο μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου, τα σχέδια για ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα και η ενεργειακή αναβάθμιση ως νέος πυλώνας - Οι συνέργειες με τη ΔΕΗ, η πτώση 1% της αγοράς και η επόμενη μέρα του «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια»
Με επενδύσεις 16-17 εκατ. ευρώ, νέα μοντέλα καταστημάτων και μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες και στην ενεργειακή αναβάθμιση προχωρά η Κωτσόβολος στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας πλέον συμπληρώσει περισσότερο από δύο χρόνια υπό την ομπρέλα του ομίλου ΔΕΗ.
Το περίγραμμα των επόμενων κινήσεων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καραγιαννάκης (κεντρ. φωτ.), στην πρώτη επί της ουσίας δημόσια εμφάνιση της διοίκησης μετά την εξαγορά, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε συζήτηση με δημοσιογράφους περιέγραψε πώς αλλάζει η λογική του δικτύου, άνοιξε περισσότερο τα χαρτιά του για τις συνέργειες με τη ΔΕΗ και έδωσε την εικόνα μιας αγοράς που εξακολουθεί να πιέζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το περίγραμμα των επόμενων κινήσεων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καραγιαννάκης (κεντρ. φωτ.), στην πρώτη επί της ουσίας δημόσια εμφάνιση της διοίκησης μετά την εξαγορά, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε συζήτηση με δημοσιογράφους περιέγραψε πώς αλλάζει η λογική του δικτύου, άνοιξε περισσότερο τα χαρτιά του για τις συνέργειες με τη ΔΕΗ και έδωσε την εικόνα μιας αγοράς που εξακολουθεί να πιέζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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