Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 το Brent, η αβεβαιότητα για ΗΠΑ–Ιράν υπερισχύει της σαουδαραβικής προσφοράς

Για την αγορά πετρελαίου, το βασικό ζήτημα παραμένει το Ορμούζ και οι προοπτικές για συμφωνία που θα μπορούσε να αποκλιμακώσει την κρίση