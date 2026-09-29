Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 το Brent, η αβεβαιότητα για ΗΠΑ–Ιράν υπερισχύει της σαουδαραβικής προσφοράς
Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 το Brent, η αβεβαιότητα για ΗΠΑ–Ιράν υπερισχύει της σαουδαραβικής προσφοράς
Για την αγορά πετρελαίου, το βασικό ζήτημα παραμένει το Ορμούζ και οι προοπτικές για συμφωνία που θα μπορούσε να αποκλιμακώσει την κρίση
Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται το πετρέλαιο Brent, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν εξακολουθεί να επισκιάζει την επανέναρξη των ροών μέσω του σαουδαραβικού αγωγού East-West, ο οποίος προσφέρει εναλλακτική διαδρομή στις εξαγωγές πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent σημειώνει την Τρίτη άνοδο 1,6% πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις περιορισμένες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής στις ενεργειακές ροές.
Η άνοδος έρχεται παρά την επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επιθέσεις. Η αποκατάσταση των ροών προσφέρει κάποια ανακούφιση στην αγορά, καθώς ο αγωγός επιτρέπει στο Ριάντ να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Η δυναμικότητα των ροών έχει επανέλθει περίπου στα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αρκεί για να περιορίσει τις ανησυχίες γύρω από την ευρύτερη εικόνα της προσφοράς. Στο επίκεντρο παραμένουν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και κυρίως το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Οι πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη δεν οδήγησαν μέχρι στιγμής σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αμερικανική πλευρά εξέταζε ενδεχόμενη ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων σε περίπτωση ουσιαστικής προόδου στο πυρηνικό ζήτημα. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι δεν είχε προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση από τις κυρώσεις ή αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.
Το Brent σημειώνει την Τρίτη άνοδο 1,6% πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις περιορισμένες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής στις ενεργειακές ροές.
Η άνοδος έρχεται παρά την επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επιθέσεις. Η αποκατάσταση των ροών προσφέρει κάποια ανακούφιση στην αγορά, καθώς ο αγωγός επιτρέπει στο Ριάντ να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Η δυναμικότητα των ροών έχει επανέλθει περίπου στα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αρκεί για να περιορίσει τις ανησυχίες γύρω από την ευρύτερη εικόνα της προσφοράς. Στο επίκεντρο παραμένουν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και κυρίως το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Οι πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη δεν οδήγησαν μέχρι στιγμής σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αμερικανική πλευρά εξέταζε ενδεχόμενη ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων σε περίπτωση ουσιαστικής προόδου στο πυρηνικό ζήτημα. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι δεν είχε προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση από τις κυρώσεις ή αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.
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