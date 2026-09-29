Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων
Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων
Ποια ζητήματα διερευνούν τράπεζες και servicers πριν ολοκληρώσουν την εφαρμογή - Τι προβλέπει ο νόμος Πιερρακάκη - Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
Υπό διερεύνηση παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, την ώρα που τράπεζες και servicers προετοιμάζονται για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει την προσαρμογή των συστημάτων και των διαδικασιών τους έως το τέλος Νοεμβρίου και πάντως εντός του τρέχοντος έτους.
Η ρύθμιση εφαρμόζεται στις ενεργές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη, χωρίς να απαιτείται νέα προσφυγή των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον εξαιτίας του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του υπολοίπου της οφειλής και, κατ’ επέκταση, σε συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης.
Η διάταξη δεν προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου ούτε κατάργηση των δόσεων, αλλά αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου παραμένουν οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων βρίσκονται σε συνεννόηση για την προσαρμογή των συστημάτων τους, καθώς δεν προκρίθηκε η λύση της λειτουργίας ενιαίας πλατφόρμας για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει την προσαρμογή των συστημάτων και των διαδικασιών τους έως το τέλος Νοεμβρίου και πάντως εντός του τρέχοντος έτους.
Τι προβλέπει ο νόμος ΠιερρακάκηΣημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) προβλέπει ο ν. 5313/2026. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του αρχικού ποσού της ρύθμισης, αλλά επί της μηνιαίας καταβολής, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η επιβάρυνση των δανειοληπτών.
Η ρύθμιση εφαρμόζεται στις ενεργές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη, χωρίς να απαιτείται νέα προσφυγή των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον εξαιτίας του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του υπολοίπου της οφειλής και, κατ’ επέκταση, σε συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης.
Η διάταξη δεν προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου ούτε κατάργηση των δόσεων, αλλά αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου παραμένουν οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων βρίσκονται σε συνεννόηση για την προσαρμογή των συστημάτων τους, καθώς δεν προκρίθηκε η λύση της λειτουργίας ενιαίας πλατφόρμας για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα