ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα

Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νόμος Κατσέλη Δάνεια Τράπεζες Servicers

Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων

Ποια ζητήματα διερευνούν τράπεζες και servicers πριν ολοκληρώσουν την εφαρμογή - Τι προβλέπει ο νόμος Πιερρακάκη - Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων
Ειρήνη Σακελλάρη
Υπό διερεύνηση παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, την ώρα που τράπεζες και servicers προετοιμάζονται για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει την προσαρμογή των συστημάτων και των διαδικασιών τους έως το τέλος Νοεμβρίου και πάντως εντός του τρέχοντος έτους.

Τι προβλέπει ο νόμος Πιερρακάκη

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) προβλέπει ο ν. 5313/2026. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του αρχικού ποσού της ρύθμισης, αλλά επί της μηνιαίας καταβολής, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται στις ενεργές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη, χωρίς να απαιτείται νέα προσφυγή των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον εξαιτίας του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του υπολοίπου της οφειλής και, κατ’ επέκταση, σε συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης.

Η διάταξη δεν προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου ούτε κατάργηση των δόσεων, αλλά αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου παραμένουν οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων βρίσκονται σε συνεννόηση για την προσαρμογή των συστημάτων τους, καθώς δεν προκρίθηκε η λύση της λειτουργίας ενιαίας πλατφόρμας για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης