Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων

Ποια ζητήματα διερευνούν τράπεζες και servicers πριν ολοκληρώσουν την εφαρμογή - Τι προβλέπει ο νόμος Πιερρακάκη - Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις