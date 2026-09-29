Οι νέοι κανόνες της εργασίας ξεκινούν πάλι από τον άνθρωπο
Οι νέοι κανόνες της εργασίας ξεκινούν πάλι από τον άνθρωπο
Για την Avis, το μέλλον της εργασίας δεν κρίνεται μόνο από τις δεξιότητες ή την τεχνολογία, αλλά και από το πόσο ουσιαστικά μια εταιρεία ακούει τους ανθρώπους της
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Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας περιστρέφεται, και δικαιολογημένα, γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις νέες δεξιότητες, την αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα. Όμως, όσο γρήγορα κι αν εξελίσσονται τα εργαλεία και οι ρόλοι, υπάρχει μία παράμετρος που παραμένει σταθερή: ο άνθρωπος.
Όπως επισημαίνει η Κωνσταντίνα Χατζίνα, Senior HR Director της Avis Greece, το μέλλον της εργασίας δεν κρίνεται μόνο από το ποιες δεξιότητες θα χρειαστούμε ή ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιούμε. Κρίνεται εξίσου από το πόσο ουσιαστικά μια εταιρεία ακούει τους ανθρώπους της, πόσο επενδύει στην εξέλιξή τους και αν δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αποδίδουν, χωρίς να χάνουν την ισορροπία και τη δημιουργικότητά τους.
Από το Engagement στο Wellbeing
Για χρόνια, το engagement αποτελούσε έναν από τους βασικούς δείκτες μέσα από τους οποίους οι επιχειρήσεις αξιολογούσαν τη σχέση τους με τους εργαζομένους. Σήμερα, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν ένας άνθρωπος αισθάνεται δέσμευση με την εταιρεία στην οποία εργάζεται, αλλά και πώς αισθάνεται μέσα σε αυτή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας περιστρέφεται, και δικαιολογημένα, γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις νέες δεξιότητες, την αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα. Όμως, όσο γρήγορα κι αν εξελίσσονται τα εργαλεία και οι ρόλοι, υπάρχει μία παράμετρος που παραμένει σταθερή: ο άνθρωπος.
Όπως επισημαίνει η Κωνσταντίνα Χατζίνα, Senior HR Director της Avis Greece, το μέλλον της εργασίας δεν κρίνεται μόνο από το ποιες δεξιότητες θα χρειαστούμε ή ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιούμε. Κρίνεται εξίσου από το πόσο ουσιαστικά μια εταιρεία ακούει τους ανθρώπους της, πόσο επενδύει στην εξέλιξή τους και αν δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αποδίδουν, χωρίς να χάνουν την ισορροπία και τη δημιουργικότητά τους.
Από το Engagement στο Wellbeing
Για χρόνια, το engagement αποτελούσε έναν από τους βασικούς δείκτες μέσα από τους οποίους οι επιχειρήσεις αξιολογούσαν τη σχέση τους με τους εργαζομένους. Σήμερα, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν ένας άνθρωπος αισθάνεται δέσμευση με την εταιρεία στην οποία εργάζεται, αλλά και πώς αισθάνεται μέσα σε αυτή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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