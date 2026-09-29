Οι νέοι κανόνες της εργασίας ξεκινούν πάλι από τον άνθρωπο

Για την Avis, το μέλλον της εργασίας δεν κρίνεται μόνο από τις δεξιότητες ή την τεχνολογία, αλλά και από το πόσο ουσιαστικά μια εταιρεία ακούει τους ανθρώπους της