Κρίση των funds στην Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, 500.000 επενδυτές σε αναταραχή
Κρίση των funds στην Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, 500.000 επενδυτές σε αναταραχή
Ο συλληφθείς Ερκάν Κιλιμτζί ήταν διευθύνων σύμβουλος της Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρικής της Tera Holding AS, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας
Τον πρώην αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί, συνέλαβαν οι αρχές της χώρας, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας για ένα φερόμενο σχήμα τύπου Ponzi (απάτη που στηρίζεται σε πυραμίδα επενδυτών), σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας Ekonomi.
Ο Κιλιμτζί ήταν διευθύνων σύμβουλος της Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρικής της Tera Holding AS, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει τη θέση μόλις τρεις μήνες πριν και ότι ήταν «λυπηρό» το γεγονός πως συμπεριλήφθηκε στην έρευνα.
Ο Ερκάν Κιλιμτζί είχε διατελέσει υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας από το 2016 έως το 2018. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, αρμόδιου για το ταμείο και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην τουρκική κρατική τράπεζα Χάλκμπανκ.
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί συνολικά περίπου 45 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, αλλά και αρκετά μέλη διοικητικών συμβουλίων και στελέχη εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Τεζμέν και δεκάδων ακόμη στελεχών χρηματοπιστωτικών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση έχουν δεσμευθεί.
Σύμφωνα με ειδικούς επί των οικονομικών που εξέτασαν τις συναλλαγές, ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας.
Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια να χρησιμοποιούσαν τις διογκωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με ετήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμη και υψηλότερα.
Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν από την Πέμπτη συσκέψεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την εκκαθάριση περίπου 131 επενδυτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την υπόθεση.
Ο Κιλιμτζί ήταν διευθύνων σύμβουλος της Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρικής της Tera Holding AS, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει τη θέση μόλις τρεις μήνες πριν και ότι ήταν «λυπηρό» το γεγονός πως συμπεριλήφθηκε στην έρευνα.
Ο Ερκάν Κιλιμτζί είχε διατελέσει υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας από το 2016 έως το 2018. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, αρμόδιου για το ταμείο και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην τουρκική κρατική τράπεζα Χάλκμπανκ.
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί συνολικά περίπου 45 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, αλλά και αρκετά μέλη διοικητικών συμβουλίων και στελέχη εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο.
Πάνω από 500.000 επενδυτές επηρεάζονται από την κατάρρευσηΣχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές έχουν επηρεαστεί από την αναταραχή στις αγορές που ακολούθησε, όταν εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, μεταξύ αυτών και η γνωστή Tera, αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, μετά τις μαζικές εκροές κεφαλαίων της περασμένης εβδομάδας.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Τεζμέν και δεκάδων ακόμη στελεχών χρηματοπιστωτικών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση έχουν δεσμευθεί.
Σύμφωνα με ειδικούς επί των οικονομικών που εξέτασαν τις συναλλαγές, ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας.
Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια να χρησιμοποιούσαν τις διογκωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με ετήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμη και υψηλότερα.
Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν από την Πέμπτη συσκέψεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την εκκαθάριση περίπου 131 επενδυτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την υπόθεση.
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