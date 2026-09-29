Ο χάρτης με τις συμμορίες διαρρηκτών: Οι πληροφοριοδότες μέσα στα σπίτια και το φαινόμενο του «τουρισμού εγκληματιών»
Ο χάρτης με τις συμμορίες διαρρηκτών: Οι πληροφοριοδότες μέσα στα σπίτια και το φαινόμενο του «τουρισμού εγκληματιών»
Οι πληροφοριοδότες της διπλανής πόρτας, οι «τεχνίτες» Γεωργιανοί, οι μπουκαδόροι Ρομά και τα νέα «φρούτα», οι Χιλιανοί, που χτυπούν μεγάλα σπίτια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πρόσωπα που κρύβονται ανάμεσα σε επαγγελματίες που οι πολίτες έρχονται σε καθημερινή επαφή, ακόμη και μέσα στα σπίτια τους. Και στην άλλη πλευρά της αλυσίδας, επαγγελματίες διαρρήκτες με εξειδίκευση στις κλειδαριές, ομάδες που ειδικεύονται στην αναρρίχηση και ένα φαινόμενο που οι διωκτικές αρχές αποκαλούν «εγκληματικό τουρισμό».
Συμμορίες που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, νοικιάζουν σπίτια και αυτοκίνητα, βάζουν στο στόχαστρο πολυτελείς κατοικίες, «δουλεύουν» για λίγες ημέρες και στη συνέχεια εξαφανίζονται, έχοντας ήδη περάσει τα σύνορα με τη λεία τους.
Η εικόνα που προκύπτει από δικογραφίες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το protothema από ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω τον τρόπο δράσης των οργανωμένων κυκλωμάτων διαρρηκτών δείχνει ότι η σύγχρονη διάρρηξη δεν αρχίζει πάντοτε μπροστά στην κλειδαριά. Πολύ συχνά αρχίζει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες νωρίτερα.
Από μια πληροφορία.
Ποιος μένει στο σπίτι, πότε φεύγει, πότε επιστρέφει, αν υπάρχει ηλικιωμένος, αν η οικογένεια διαθέτει χρήματα, αν υπάρχουν κοσμήματα, σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο, αν υπάρχει συναγερμός, κάμερες ή αν το διαμέρισμα μένει άδειο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Ο πληροφοριοδότης μπορεί να μη συμμετάσχει ποτέ στη διάρρηξη. Μπορεί να μη βρεθεί καν κοντά στο σπίτι όταν αυτή πραγματοποιηθεί. Εχει όμως ήδη προσφέρει το πολυτιμότερο «εργαλείο», τον στόχο.
Η τεράστια αλλαγή στον τρόπο ζωής των τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για οικιακές βοηθούς και ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων. Εργαζόμενοι γονείς, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους και οικογένειες χωρίς διαθέσιμο χρόνο αναζητούν καθημερινά ανθρώπους στους οποίους αναγκαστικά παραδίδουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα κλειδί. Τους παραδίδουν την καθημερινότητά τους. Στις δικογραφίες των τελευταίων ετών έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιπτώσεις στις οποίες οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποίησαν εργαζόμενους μέσα σε σπίτια για να αποκτήσουν πληροφορίες.
Στην υπόθεση γίνεται λόγος για οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων κατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μέλος της ομάδας εργαζόταν ως οικιακή βοηθός ώστε να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Το μοτίβο δεν είναι καινούριο. Ηδη από το 2020, σε άλλη μεγάλη υπόθεση διαρρηκτών της Αττικής, οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι πληροφορίες για σπίτια-στόχους αλιεύονταν από οικιακές βοηθούς, ενώ τον Απρίλιο του 2024, σε εγκληματική οργάνωση που είχε συνδεθεί με 16 διαρρήξεις και λεία άνω των 690.000 ευρώ, οι Αρχές απέδωσαν συγκεκριμένο ρόλο σε γυναίκα η οποία αξιοποιούσε την εργασία της ως οικιακή βοηθός για να τροφοδοτεί με πληροφορίες τα υπόλοιπα μέλη.
Ιδιαίτερη θέση στις δικογραφίες των τελευταίων ετών έχουν συγκεκριμένα γεωργιανά εγκληματικά δίκτυα. Αστυνομικοί που έχουν χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις τα περιγράφουν ως ιδιαίτερα καταρτισμένα τεχνικά, ειδικά στη διάνοιξη θυρών και στην παραβίαση διαφορετικών τύπων κλειδαριών. Πρόκειται για τεχνογνωσία συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων, όχι βέβαια για χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης εθνικότητας. Οι διαρρήκτες αυτών των ομάδων εμφανίζονται στις δικογραφίες να γνωρίζουν σε βάθος διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών και να μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης.
Η τεχνογνωσία αυτή συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Σε αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν βρεθεί εκατοντάδες κλειδιά, πασπαρτού, μηχανήματα κατασκευής κλειδιών, μαγνητικά εργαλεία διάνοιξης και ειδικός εξοπλισμός παραβίασης. Σε μία μόνο υπόθεση, τον Ιούνιο του 2026, κατασχέθηκαν 253 κλειδιά, επτά πασπαρτού, μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών και εργαλεία παραβίασης. Πηγές με γνώση αντίστοιχων ερευνών αναφέρουν τη χρήση διαβρωτικών ουσιών που επιδρούν στα μηχανικά μέρη της κλειδαριάς, ένα από τα νεότερα «όπλα» που έχουν εμφανιστεί στον κόσμο των διαρρήξεων. Δεν πρόκειται για κάτι που συναντάται σε κάθε υπόθεση, αλλά είναι μια μέθοδος η οποία απασχολεί πλέον τους αστυνομικούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνογνωσίας των οργανωμένων ομάδων.
Συνεργεία καθαρισμού και κοινοχρήστων, για παράδειγμα, διαθέτουν σε πολλές περιπτώσεις κλειδί της κεντρικής εισόδου μιας πολυκατοικίας. Ο εργαζόμενος μπαίνει χωρίς να προκαλεί καμία εντύπωση, κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στους κοινόχρηστους χώρους και, με τον καιρό, γνωρίζει ποιος μένει πού. Δεν χρειάζεται να ξέρει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου. Αρκεί να γνωρίζει ότι ο ένοικος του τρίτου λείπει κάθε πρωί, το ζευγάρι του πέμπτου πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στο εξοχικό, η ηλικιωμένη του δεύτερου ζει μόνη ή ότι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο εξαφανίζεται από το γκαράζ κάθε Αύγουστο. Είναι ένα είδος «φακελώματος της καθημερινότητας», χωρίς φακέλους και υπολογιστές.
Στην ίδια κατηγορία έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια και επαγγέλματα που απέκτησαν εκρηκτική παρουσία μετά την πανδημία. Οταν οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι οι δράστες μιας διάρρηξης διέθεταν υπερβολικά καλή εικόνα της καθημερινότητας ενός θύματος, εξετάζουν πλέον κάθε πιθανή διαδρομή από την οποία θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει η πληροφορία.
Οι δικογραφίες δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές «σχολές» διάρρηξης. Υπάρχουν ομάδες που βασίζονται κυρίως στην τεχνική γνώση της κλειδαριάς, άλλες που ποντάρουν στην αναρρίχηση από μπαλκόνια και φωταγωγούς και άλλες που επιλέγουν τη δύναμη και την ταχύτητα, παραβιάζοντας πόρτες ή παράθυρα.
Και εδώ εμφανίζεται, σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς, ένας σχεδόν άτυπος «καταμερισμός ορόφων». Σε μέρος των υποθέσεων με δράστες Ρομά συναντάται συχνότερα η επιλογή μονοκατοικιών, ισογείων και πρώτων ορόφων, εκεί δηλαδή όπου μπορεί κάποιος να μπει γρήγορα με παραβίαση, σκαρφάλωμα ή από ένα παράθυρο.
Από τον πρώτο όροφο και πάνω αρχίζουν να εμφανίζονται συχνότερα οργανωμένες ομάδες που διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνική εξειδίκευση στις κλειδαριές, μεταξύ αυτών και συγκεκριμένα γεωργιανά κυκλώματα.
Συμμορίες που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, νοικιάζουν σπίτια και αυτοκίνητα, βάζουν στο στόχαστρο πολυτελείς κατοικίες, «δουλεύουν» για λίγες ημέρες και στη συνέχεια εξαφανίζονται, έχοντας ήδη περάσει τα σύνορα με τη λεία τους.
Η εικόνα που προκύπτει από δικογραφίες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το protothema από ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω τον τρόπο δράσης των οργανωμένων κυκλωμάτων διαρρηκτών δείχνει ότι η σύγχρονη διάρρηξη δεν αρχίζει πάντοτε μπροστά στην κλειδαριά. Πολύ συχνά αρχίζει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες νωρίτερα.
Από μια πληροφορία.
Ποιος μένει στο σπίτι, πότε φεύγει, πότε επιστρέφει, αν υπάρχει ηλικιωμένος, αν η οικογένεια διαθέτει χρήματα, αν υπάρχουν κοσμήματα, σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο, αν υπάρχει συναγερμός, κάμερες ή αν το διαμέρισμα μένει άδειο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Ο πληροφοριοδότης μπορεί να μη συμμετάσχει ποτέ στη διάρρηξη. Μπορεί να μη βρεθεί καν κοντά στο σπίτι όταν αυτή πραγματοποιηθεί. Εχει όμως ήδη προσφέρει το πολυτιμότερο «εργαλείο», τον στόχο.
Η τεράστια αλλαγή στον τρόπο ζωής των τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για οικιακές βοηθούς και ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων. Εργαζόμενοι γονείς, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους και οικογένειες χωρίς διαθέσιμο χρόνο αναζητούν καθημερινά ανθρώπους στους οποίους αναγκαστικά παραδίδουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα κλειδί. Τους παραδίδουν την καθημερινότητά τους. Στις δικογραφίες των τελευταίων ετών έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιπτώσεις στις οποίες οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποίησαν εργαζόμενους μέσα σε σπίτια για να αποκτήσουν πληροφορίες.
Οικιακές βοηθοίΗ πλέον πρόσφατη υπόθεση είναι χαρακτηριστική. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με 23 εξιχνιασμένες διαρρήξεις.
Στην υπόθεση γίνεται λόγος για οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων κατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μέλος της ομάδας εργαζόταν ως οικιακή βοηθός ώστε να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Το μοτίβο δεν είναι καινούριο. Ηδη από το 2020, σε άλλη μεγάλη υπόθεση διαρρηκτών της Αττικής, οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι πληροφορίες για σπίτια-στόχους αλιεύονταν από οικιακές βοηθούς, ενώ τον Απρίλιο του 2024, σε εγκληματική οργάνωση που είχε συνδεθεί με 16 διαρρήξεις και λεία άνω των 690.000 ευρώ, οι Αρχές απέδωσαν συγκεκριμένο ρόλο σε γυναίκα η οποία αξιοποιούσε την εργασία της ως οικιακή βοηθός για να τροφοδοτεί με πληροφορίες τα υπόλοιπα μέλη.
Ιδιαίτερη θέση στις δικογραφίες των τελευταίων ετών έχουν συγκεκριμένα γεωργιανά εγκληματικά δίκτυα. Αστυνομικοί που έχουν χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις τα περιγράφουν ως ιδιαίτερα καταρτισμένα τεχνικά, ειδικά στη διάνοιξη θυρών και στην παραβίαση διαφορετικών τύπων κλειδαριών. Πρόκειται για τεχνογνωσία συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων, όχι βέβαια για χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης εθνικότητας. Οι διαρρήκτες αυτών των ομάδων εμφανίζονται στις δικογραφίες να γνωρίζουν σε βάθος διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών και να μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης.
Η τεχνογνωσία αυτή συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Σε αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν βρεθεί εκατοντάδες κλειδιά, πασπαρτού, μηχανήματα κατασκευής κλειδιών, μαγνητικά εργαλεία διάνοιξης και ειδικός εξοπλισμός παραβίασης. Σε μία μόνο υπόθεση, τον Ιούνιο του 2026, κατασχέθηκαν 253 κλειδιά, επτά πασπαρτού, μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών και εργαλεία παραβίασης. Πηγές με γνώση αντίστοιχων ερευνών αναφέρουν τη χρήση διαβρωτικών ουσιών που επιδρούν στα μηχανικά μέρη της κλειδαριάς, ένα από τα νεότερα «όπλα» που έχουν εμφανιστεί στον κόσμο των διαρρήξεων. Δεν πρόκειται για κάτι που συναντάται σε κάθε υπόθεση, αλλά είναι μια μέθοδος η οποία απασχολεί πλέον τους αστυνομικούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνογνωσίας των οργανωμένων ομάδων.
Συνεργεία καθαρισμούΠαράλληλα, σε ορισμένες δικογραφίες οι ελληνικές αρχές έχουν συνδέσει εγκληματικές οργανώσεις με τη διεθνή δομή του ευρασιατικού οργανωμένου εγκλήματος που είναι γνωστή ως «VOR V ZAKONE». Πρόκειται για ένα ιστορικά διαμορφωμένο σύστημα του μετασοβιετικού οργανωμένου εγκλήματος με αυστηρή ιεραρχία, εσωτερικούς κανόνες και πρόσωπα που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην πυραμίδα. Σε τέτοιες υποθέσεις το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η τεχνική ικανότητα του διαρρήκτη, αλλά η σύνδεσή του με εκείνον που μπορεί να του εξασφαλίσει την πληροφορία. Και η πληροφορία μπορεί να έρθει σχεδόν από παντού.
Συνεργεία καθαρισμού και κοινοχρήστων, για παράδειγμα, διαθέτουν σε πολλές περιπτώσεις κλειδί της κεντρικής εισόδου μιας πολυκατοικίας. Ο εργαζόμενος μπαίνει χωρίς να προκαλεί καμία εντύπωση, κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στους κοινόχρηστους χώρους και, με τον καιρό, γνωρίζει ποιος μένει πού. Δεν χρειάζεται να ξέρει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου. Αρκεί να γνωρίζει ότι ο ένοικος του τρίτου λείπει κάθε πρωί, το ζευγάρι του πέμπτου πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στο εξοχικό, η ηλικιωμένη του δεύτερου ζει μόνη ή ότι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο εξαφανίζεται από το γκαράζ κάθε Αύγουστο. Είναι ένα είδος «φακελώματος της καθημερινότητας», χωρίς φακέλους και υπολογιστές.
Στην ίδια κατηγορία έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια και επαγγέλματα που απέκτησαν εκρηκτική παρουσία μετά την πανδημία. Οταν οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι οι δράστες μιας διάρρηξης διέθεταν υπερβολικά καλή εικόνα της καθημερινότητας ενός θύματος, εξετάζουν πλέον κάθε πιθανή διαδρομή από την οποία θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει η πληροφορία.
Οι δικογραφίες δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές «σχολές» διάρρηξης. Υπάρχουν ομάδες που βασίζονται κυρίως στην τεχνική γνώση της κλειδαριάς, άλλες που ποντάρουν στην αναρρίχηση από μπαλκόνια και φωταγωγούς και άλλες που επιλέγουν τη δύναμη και την ταχύτητα, παραβιάζοντας πόρτες ή παράθυρα.
Και εδώ εμφανίζεται, σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς, ένας σχεδόν άτυπος «καταμερισμός ορόφων». Σε μέρος των υποθέσεων με δράστες Ρομά συναντάται συχνότερα η επιλογή μονοκατοικιών, ισογείων και πρώτων ορόφων, εκεί δηλαδή όπου μπορεί κάποιος να μπει γρήγορα με παραβίαση, σκαρφάλωμα ή από ένα παράθυρο.
Από τον πρώτο όροφο και πάνω αρχίζουν να εμφανίζονται συχνότερα οργανωμένες ομάδες που διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνική εξειδίκευση στις κλειδαριές, μεταξύ αυτών και συγκεκριμένα γεωργιανά κυκλώματα.
Οι εθνικότητεςΣύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα (στοιχεία του 2024) 3 στις 4 οργανωμένες ομάδες κλεφτών - διαρρηκτών οι δράστες είναι Ελληνες, (76,26% του συνόλου), σε ποσοστό 18,71% αλλοδαποί και μεικτές είναι το 5,04% του συνόλου.
Στις ελληνικές ομάδες κυριαρχούν οι Ρομά: αποτελούν το 76,69% επί του συνόλου των «εγχώριων» ομάδων, ενώ η μία στις 2 ομάδες αλλοδαπών είναι οι αλβανικές (48,15% επί του συνόλου) και ακολουθούν οι ομάδες των Γεωργιανών (22,22%), με βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν μετέχουν άτομα άλλης εθνικότητας.
Ακολουθούν οι εγκληματικές ομάδες Ρουμάνων (αμιγείς ή μη), οι αλγερινές (7,41%) και άλλες με μικρότερη συμμετοχή.
Οι περισσότερες εγκληματικές ομάδες πάντως (ποσοστό 84,89%) δρουν σε επίπεδο ενός νομού ή μιας περιφέρειας και σε επίπεδο επικράτειας διαπιστώθηκε ότι δρούσε το 13,67% των συμμοριών που εξαρθρώθηκαν.
«Εγκληματικός τουρισμός»Αν το έγκλημα είχε μεσιτικό γραφείο, πάντως, θα μπορούσε κανείς να πει, με μια δόση μαύρου χιούμορ, ότι άλλοι προτιμούν «ισόγειο με εύκολη πρόσβαση» και άλλοι αναλαμβάνουν «από πρώτο μέχρι ρετιρέ». Και ύστερα ήρθαν οι Χιλιανοί και ανέβασαν την κατηγορία του ακινήτου. Οι οργανωμένες ομάδες από τη Χιλή που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη δεν ενδιαφέρονται για το τυχαίο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Στοχεύουν στις πολυτελείς κατοικίες, στις επαύλεις και σε ακίνητα όπου εκτιμούν ότι υπάρχουν ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, μετρητά και χρηματοκιβώτια.
Πίσω από τη δράση των συμμοριών από τη Χιλή κρύβεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο που έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές, ο λεγόμενος «εγκληματικός τουρισμός».
Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και ειδικότερα το Τμήμα Διαρρηκτών βρίσκεται αντιμέτωπο με οργανωμένες συμμορίες από τη Χιλή, οι οποίες ακολουθούν ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Δεν εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα, ούτε χρειάζεται να δημιουργήσουν σταθερή υποδομή.
Ερχονται για λίγες ημέρες ή εβδομάδες, εγκαθίστανται προσωρινά, βάζουν στο στόχαστρο πολυτελείς κατοικίες, πραγματοποιούν τα χτυπήματά τους και αναχωρούν για τον επόμενο προορισμό.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας έχουν απασχολήσει τις Αρχές τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις διαφορετικοί πυρήνες χιλιανής προέλευσης, πέραν μεμονωμένων δραστών. Η μέθοδος είναι σχεδόν ταξιδιωτικό πακέτο, μόνο που ο σκοπός του ταξιδιού είναι εγκληματικός. Αεροπορικό εισιτήριο, Airbnb, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, μερικές ημέρες κατοπτεύσεων και στη συνέχεια διαρρήξεις σε επιλεγμένες πολυτελείς κατοικίες.
Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των χτυπημάτων, τα μέλη της ομάδας φεύγουν για άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πολλές φορές πριν οι ελληνικές Αρχές προλάβουν να συνδέσουν μεταξύ τους τις διαφορετικές υποθέσεις.
Ενα επιχειρησιακό γκρουπ μπορεί να έρθει στην Αθήνα για περίπου δύο εβδομάδες, να εγκατασταθεί προσωρινά σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και να ξεκινήσει καθημερινές κατοπτεύσεις. Οι στόχοι δεν είναι τυχαίοι. Βόρεια και νότια προάστια, πολυτελείς μονοκατοικίες, κατοικίες ανθρώπων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και ακίνητα στα οποία πιθανολογείται ότι υπάρχουν ρολόγια, κοσμήματα, χρηματοκιβώτια και μετρητά.
Η υπόθεση που αποτυπώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το μέγεθος του φαινομένου αφορά τη διάρρηξη της πολυτελούς κατοικίας γνωστού εφοπλιστή στη Βάρη, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Οι δράστες άρπαξαν 45 πολυτελή, χειροποίητα ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά χτυπήματα των τελευταίων ετών. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μήνες αργότερα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν τέσσερα πρόσωπα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας είχαν φτάσει στην Ελλάδα μέσω άλλων χωρών της ζώνης Σένγκεν και διέμεναν προσωρινά στη χώρα. Ενας από τους δράστες αναχώρησε την επόμενη ημέρα της διάρρηξης, ενώ ένας δεύτερος έφυγε εννέα ημέρες αργότερα. Και οι δύο είχαν προορισμό τη Βαρκελώνη.
Γλυφάδα - ΚηφισιάΕίχε προηγηθεί, το καλοκαίρι του 2025, η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που χτυπούσε πολυτελείς κατοικίες σε Βούλα, Γλυφάδα, Κηφισιά και Παλαιό Ψυχικό. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν δέκα περιπτώσεις, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, νοικιασμένα καταλύματα και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, διέθεταν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης και πραγματοποιούσαν συστηματικές κατοπτεύσεις σε κατοικίες μεγάλης αξίας. Από την έρευνα προέκυψαν μετακινήσεις και διασυνδέσεις σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ενώ ανάμεσα στα κατασχεθέντα εντοπίστηκαν ακόμη και έγγραφα για εμβάσματα προς τη Χιλή.
Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο λεγόμενος «εγκληματικός τουρισμός». Αφιξη στη χώρα, προσωρινή εγκατάσταση, επιλογή στόχων, διαρρήξεις με λεία εκατοντάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ και αναχώρηση για τον επόμενο προορισμό. Η Βαρκελώνη, μάλιστα, εμφανίζεται επανειλημμένα στις διαδρομές αυτών των ομάδων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Ισπανία λειτουργεί ως σημαντικός κόμβος μετακίνησης των δραστών, αλλά και πιθανής διοχέτευσης των κλοπιμαίων. Σε αστυνομικές έρευνες έχει καταγραφεί ότι μέρος της λείας συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων κατευθυνόταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ετσι, μια διάρρηξη που ξεκινά από μια πολυτελή κατοικία των νοτίων ή βορείων προαστίων μπορεί να αποτελεί έναν μόνο σταθμό στη διαδρομή ενός εγκληματικού δικτύου με διεθνή δραστηριότητα.
Η εικόνα που σχηματίζεται τελικά από τις δικογραφίες είναι πολύ πιο σύνθετη από το κλασικό στερεότυπο του διαρρήκτη. Το οργανωμένο έγκλημα λειτουργεί πλέον σαν αλυσίδα. Κάποιος γνωρίζει τον στόχο. Κάποιος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες. Κάποιος παρακολουθεί. Κάποιος ανοίγει την πόρτα. Κάποιος περιμένει στο αυτοκίνητο. Κάποιος παραλαμβάνει τα κλοπιμαία και κάποιος χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αναλαμβάνει να τα διοχετεύσει στην αγορά.
Κλοπές και διαρρήξειςΕλληνες το 76,26% των διαρρηκτών
Ρομά οι 3 στους 4
Αλβανοί η μία στις δύο συμμορίες (48,15%)
Γεωργιανοί το 22,22% χωρίς να μετέχουν άτομα άλλης εθνικότητας
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