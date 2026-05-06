Μισός φόρος για όσους έρθουν στην Ελλάδα και δουλέψουν και στο Δημόσιο: Ποιοι το δικαιούνται και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Το άρθρο 5Γ, το οποίο ήδη εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα, επεκτείνεται και σε κρατικούς φορείς για προσέλκυση εργαζομένων και στελεχών από το εξωτερικό
Ανοίγει και για το Δημόσιο το καθεστώς φορολόγησης με έκπτωση 50%, δίνοντας κίνητρο σε εργαζόμενους από το εξωτερικό να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Πρόκειται για το γνωστό καθεστώς του άρθρου 5Γ, το οποίο ήδη εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα και λειτουργεί ως βασικό εργαλείο προσέλκυσης εργαζομένων και στελεχών από το εξωτερικό.
Με τη νέα απόφαση Α.1138/2026 του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, το μέτρο καλύπτει πλέον και μισθωτούς του Ελληνικού Δημοσίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Το καθεστώς αφορά τόσο Έλληνες του εξωτερικού όσο και ξένους εργαζόμενους, αρκεί να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας.
Στην πράξη, η ρύθμιση προβλέπει ότι φορολογείται μόνο το 50% του εισοδήματος που αποκτάται στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, για έως και 7 συνεχόμενα έτη. Παράλληλα, συνοδεύεται από απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία και Ι.Χ. για την ίδια περίοδο, ενισχύοντας το καθαρό όφελος για τον φορολογούμενο.
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται ήδη στον ιδιωτικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για την προσέλκυση στελεχών και επαγγελματιών από το εξωτερικό. Με την επέκταση στο Δημόσιο, το μέτρο αποκτά πλέον ευρύτερη εφαρμογή, καλύπτοντας και τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης.
Το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο νέες αιτήσεις αλλά και παλαιότερες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται σε αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, σε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τις 28 Ιουλίου 2025, καθώς και σε εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της φορολογικής διοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουν φάκελοι που είχαν «κολλήσει».
- Οι βασικές προϋποθέσεις είναι τέσσερις και ισχύουν σωρευτικά:
- - ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια,
- - να προέρχεται από χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία φορολογικής συνεργασίας,
- - να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και
- - να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.
Το καθεστώς καλύπτει τόσο μισθωτούς όσο και ελεύθερους επαγγελματίες και είναι ευέλικτο, καθώς μπορεί να επεκταθεί σε περίπτωση δεύτερης εργασίας ή έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν διακοπεί η εργασία ή η δραστηριότητα και δεν υπάρξει επανένταξη εντός 12 μηνών, το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο παύει να ισχύει.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ. Ο ενδιαφερόμενος, με τους προσωπικούς του κωδικούς, ακολουθεί τη διαδρομή «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Εισόδημα» → «Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ)» και καταθέτει την αίτηση ψηφιακά.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521). Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, αλλά και ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521 όλο το 24ωρο, επιλέγοντας «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος» → «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων» → «Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος» → «Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση και μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα λόγω μισθωτής εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας».
