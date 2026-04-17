Eurobank Equities για Cenergy: Ανεβασμένη τιμή-στόχος στα 25,30 ευρώ και σύσταση «αγοράς»
Η Eurobank Equities διατηρεί την εκτίμησή της για προσαρμοσμένο EBITDA 424 εκατ. ευρώ το 2026 - Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA της Cenergy κατά 3%-4% για την περίοδο 2027-2028
Στα 25,3 ευρώ από τα 18,20 ευρώ, ανεβάζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Cenergy η Eurobank Equities, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy». Όπως αναφέρει στο report της η χρηματιστηριακή, παρά την άνοδο της μετοχής κατά άνω του 15% από τα χαμηλά του Μαρτίου 2026, «εκτιμούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη».
Η μετοχή διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 11 φορές το εκτιμώμενο EV/EBITDA των επόμενων 12 μηνών, με έκπτωση περίπου 20% έναντι των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου καλωδίων, παρότι προσφέρει ανώτερες αποδόσεις και προοπτικές διεύρυνσης περιθωρίων. Μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων της Eurobank Equities για το EBITDA κατά 3%-4% για την περίοδο 2027-2028 και σημαντικότερα για τα επόμενα έτη, αυξάνει την τιμή-στόχο στα 25,3 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 12,8 φορές το EV/EBITDA των επόμενων 12 μηνών, εξακολουθώντας να υποδηλώνει μικρή έκπτωση έναντι των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.
