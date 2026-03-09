Το ράλι του πετρελαίου βυθίζει τις αγορές, ισχυρές απώλειες από την Ασία έως την Ευρώπη, στο -1% η Αθήνα

Ισχυρή αναταραχή επικρατεί στις διεθνείς αγορές στην αρχή της εβδομάδας, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί μαζικές ρευστοποιήσεις σε χρηματιστήρια από την Ασία μέχρι τη Wall Street με σημαντικές απώλειες και στις ευρωπαϊκές αγορές.





Η ανησυχία της μεγάλης ανόδου του πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα να αποφασιστείπροκειμένου να συντονιστεί ησε συνεργασία με τον ΙΕΑ σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι αγορές ενέργειας εν μέσω έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.Η απόφαση αυτή καθώς και η κίνηση της σαουδαραβικής Saudi Aramco να διοχετεύσει άμεσα στην αγορά ποσότητες αργού πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές, είχε ως συνέπεια να περιοριστούν τα κέρδη του πετρελαίου και η τιμήΑναλυτικά, τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent είχε εκτιναχθεί έως και κατά 29%, φθάνοντας περίπου τα 119 δολάρια, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε έως και κατά 31%, επίσης πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1988.Και τα δύο συμβόλαια συνάντησαν αντίσταση γύρω από τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, και έκτοτε έχουν υποχωρήσει: Το μεσημέρι της ΔευτέραςΑπώλειες κατέγραψαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης στις πρωινές συναλλαγές, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα ευρωπαϊκά νομίσματα έναντι του δολαρίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε περίπου κατά 2,3% στις 8:14 το πρωί ώρα Λονδίνου, με τις περισσότερες μεγάλες αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να καταγράφουν απώλειες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο ενεργειακός τομέας, με τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται ανοδικά.



Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 1,6%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 2,5%. Ο γαλλικός CAC 40 κατέγραφε απώλειες 2,4%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κινούνταν περίπου 2,3% χαμηλότερα.



Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,91% και διαπραγματεύεται στις 2.103,21 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.036,77 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.109,22 μονάδες. Ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο αρνητικό ρεκόρ της φετινής χρονιάς, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 3 Μαρτίου (2.074,42 μονάδες). Τα βιομηχανικά blue chips δέχονται σήμερα τις ισχυρότερες πιέσεις, με πτώση άνω του -3% για τον κλαδικό δείκτη FTSE IN. Με απώλειες -1,5% ακολουθούν οι τράπεζες.

Η βρετανική στερλίνα κατέγραψε πτώση 0,36% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, υποχωρώντας στο επίπεδο των 1,33437 δολαρίων.



Οι Ευρωπαίοι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα αστάθειας στις διεθνείς αγορές, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε προκαλέσει ενεργειακό σοκ.



Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας αποδίδεται κυρίως στις περικοπές παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.



Βουτιά στις ασιατικές αγορές



Η ένταση στις αγορές είχε ήδη αποτυπωθεί στις συνεδριάσεις της Ασίας. Οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, καθώς η άνοδος του πετρελαίου κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι πυροδότησε μαζικές πωλήσεις. Στη συνέχεια, με την υποχώρηση των τιμών του αργού, οι απώλειες στα ασιατικά ταμπλό μετριάστηκαν.



Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi ενεργοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker», καθώς η αγορά κατέρρευσε όταν το πετρέλαιο πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.



Ο δείκτης υποχώρησε αρχικά πάνω από 8%, οδηγώντας σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά στις 10:31 το πρωί τοπική ώρα. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης οι απώλειες περιορίστηκαν στο 5,96%, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 5.251,87 μονάδες.



Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 5,2%, κλείνοντας στις 52.728,72 μονάδες και πέφτοντας κάτω από τις 53.000 για πρώτη φορά από τις 6 Φεβρουαρίου. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 3,8%.



Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών. Η SoftBank υποχώρησε κατά 9,81%, ενώ οι μετοχές των Advantest και Lasertec σημείωσαν πτώση άνω του 11% και 8% αντίστοιχα.



Στην Κίνα, οι απώλειες ήταν μικρότερες. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,96%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε πτώση περίπου 1%.



Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών και έκλεισε με πτώση 2,85% στις 8.599 μονάδες.



Ισχυρές πιέσεις και στη Wall Street



Το κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω στα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street. Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 1.026 μονάδες ή 2,33%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 κατέγραφαν πτώση 2,05% και του Nasdaq-100 περίπου 2,34%.



Οι πιέσεις πάντως και εδώ περιορίστηκαν μετά τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Saudi aramco καθώς και της απόφασης να συγκληθεί εκτάκτως συνεδρίαση τη G7 για συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ώστε να συγκρατηθούν τοι τιμές του μαύρου χρυσού.



Τα συμβόλαια του Dow υποχωρούν κατά 800 μονάδες περίπου ή -1,68%, του S&P 500 κατά 103 μονάδες ή 1,54% και του Nasdaq-100 κατά 395 μονάδες ή 1,60%.



