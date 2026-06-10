ΤΕΕ: 271 γέφυρες υπό ψηφιακή επιτήρηση – Η Ελλάδα επενδύει €250 εκατ. για την προστασία κρίσιμων υποδομών
ΤΕΕ: 271 γέφυρες υπό ψηφιακή επιτήρηση – Η Ελλάδα επενδύει €250 εκατ. για την προστασία κρίσιμων υποδομών
Ένα δίκτυο αισθητήρων και ψηφιακών δεδομένων αλλάζει τον τρόπο παρακολούθησης και συντήρησης για τα δημόσια έργα της χώρας
Μια ρωγμή που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Μια σταδιακή παραμόρφωση που εξελίσσεται αθόρυβα για χρόνια. Μια φθορά που περνά απαρατήρητη μέχρι να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτές ακριβώς τις «σιωπηλές» απειλές επιχειρεί να εντοπίσει εγκαίρως το νέο έργο των «Έξυπνων Γεφυρών», το οποίο ολοκληρώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) με χρηματοδότηση 250 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα παρακολουθεί και συντηρεί τις κρίσιμες υποδομές της.
Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα μεγάλα δημόσια έργα παραμένει στο επίκεντρο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στρέφει το βλέμμα σε ένα εξίσου κρίσιμο, αλλά συχνά παραμελημένο πεδίο: τη συντήρηση. Γιατί η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να κατασκευάζεις νέες υποδομές, αλλά να διασφαλίζεις ότι όσες ήδη υπάρχουν παραμένουν ασφαλείς, λειτουργικές και ανθεκτικές στον χρόνο.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κατά την παρουσίαση χθες του προγράμματος των Έξυπνων Γεφυρών, επισήμανε ότι η πλειονότητα των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1950-1980 και πλέον πλησιάζει σταδιακά στο τέλος του προβλεπόμενου κύκλου ζωής της, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση ανάληψη δράσης. Όπως τόνισε, η συντήρηση των υποδομών δεν μπορεί να παραμείνει άλλο σε δεύτερη μοίρα και απαιτείται η αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των έργων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα μεγάλα δημόσια έργα παραμένει στο επίκεντρο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στρέφει το βλέμμα σε ένα εξίσου κρίσιμο, αλλά συχνά παραμελημένο πεδίο: τη συντήρηση. Γιατί η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να κατασκευάζεις νέες υποδομές, αλλά να διασφαλίζεις ότι όσες ήδη υπάρχουν παραμένουν ασφαλείς, λειτουργικές και ανθεκτικές στον χρόνο.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κατά την παρουσίαση χθες του προγράμματος των Έξυπνων Γεφυρών, επισήμανε ότι η πλειονότητα των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1950-1980 και πλέον πλησιάζει σταδιακά στο τέλος του προβλεπόμενου κύκλου ζωής της, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση ανάληψη δράσης. Όπως τόνισε, η συντήρηση των υποδομών δεν μπορεί να παραμείνει άλλο σε δεύτερη μοίρα και απαιτείται η αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των έργων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα