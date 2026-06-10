ΤΕΕ: 271 γέφυρες υπό ψηφιακή επιτήρηση – Η Ελλάδα επενδύει €250 εκατ. για την προστασία κρίσιμων υποδομών

Ένα δίκτυο αισθητήρων και ψηφιακών δεδομένων αλλάζει τον τρόπο παρακολούθησης και συντήρησης για τα δημόσια έργα της χώρας