Saudi Aramco: Ρίχνει πετρέλαιο στην αγορά καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις ροές

Η Saudi Aramco διέθεσε άμεσες ποσότητες αργού πετρελαίου μέσω μιας σειράς σπάνιων διαγωνισμών, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα παγίδευε τα φορτία και θα ανάγκαζε την ανακατεύθυνση των ροών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.



Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο προσέφερε τα Arab Extra Light, Arab Heavy και το βασικό του προϊόν Arab Light, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος. Τις τελευταίες ημέρες έχουν προσφερθεί περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά από αυτές τις ποικιλίες, ανέφεραν οι traders.



Η Aramco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.



Οι διαγωνισμοί στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot market) αντανακλούν μια αγορά που βρίσκεται υπό πίεση. Ο Saudi Aramco δεν μπορεί να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του μέσω των συμβατικών καναλιών, καθώς συνήθως προμηθεύει αργό πετρέλαιο μόνο μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Αντί γι’ αυτό, διοχετεύει ποσότητες πετρελαίου μέσω αγωγού προς τη Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα.



Οι αποστολές από τα δυτικά του τερματικά έχουν αυξηθεί σε ρυθμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό είναι περίπου 50% περισσότερο από ό,τι έχει αποστείλει από αυτά τα τερματικά σε οποιονδήποτε μήνα από τα τέλη του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία.

