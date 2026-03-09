Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μαζεύει» την αρχική πτώση, απώλειες 1% για τον Γενικό Δείκτη

Κοντά στο χαμηλό έτους ο ΓΔ - «Βουτιά» 3% για τα βιομηχανικά blue chips, απώλειες σχεδόν 2% για τις τράπεζες - Πανικός επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές λόγω της «εκτίναξης» στις τιμές του πετρελαίου